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[스포츠조선 김수현기자] 배우 이상이가 세상을 떠난 남편 고(故) 박동빈의 생일을 맞아 3세 딸과 함께 묘소를 찾아 애틋한 그리움을 전했다.

이상이는 26일 자신의 SNS에 "아빠, 생일 축하해요! 23일, 아빠가 있었다면 오늘이 생일"이라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 이상이의 딸 지유가 아빠의 이름이 새겨진 묘비를 만지며 환하게 웃는 모습이 담겼다. 어린 딸은 엄마와 함께 아빠가 좋아하던 소주를 묘소에 따르며 생일을 축하했다.

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아빠의 생일에 모두 모이지 못했지만 세 사람은 마음으로 함께였다. 이상이는 "비가 꽤 많이 오고 추운 날이었는데, 도착하자마자 먼저 다가가 고사리 같은 손을 내밀고 환하게 웃어주는 지유"라며 "아직은 너무 어린 지유지만 엄마와 함께 아빠가 좋아하던 소주 한 잔을 쪼르르 부어줬다"고 전했다.

특히 이날 묘소에서는 기적 같은 순간도 펼쳐졌다. 이상이는 "그런데 정말 거짓말처럼 지유가 잔을 부어주자마자 내리던 비가 멈추고, 먹구름 사이로 해가 쨍하고 비쳤다가 사라졌다"며 "누군가 들으면 지어낸 이야기라 할지 모르지만, 그 자리에 있던 우리 모두가 함께 목격한 신기하고 따뜻한 순간이었다"고 밝혔다.

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또한 "비 맞으며 찾아온 우리가 안쓰러웠는지, 아니면 딸이 따라준 첫 잔이 너무 반가웠는지 '고맙다' 하고 햇살로 답해준 것 같아 춥던 마음이 한순간에 녹아내렸다"고 털어놨다.

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그러면서 "잠깐이었지만 너무 선명했던 그 햇살 덕분에 요즘 들어 더 크게 밀려오던 현실 타격감에 버거웠던 내 마음도 한결 따뜻해지는 듯했다"고 덧붙여 안타까움을 자아냈다.

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마지막으로 이상이는 "늘 우리 곁에서 지켜봐 줘서 고마워. 너무 보고 싶고 그립고 또 그립고 그리워. 생일 축하해 오빠"라며 먼저 세상을 떠난 남편을 향한 애틋한 마음을 전했다.

박동빈은 지난 4월 29일 향년 56세로 세상을 떠났다. 당시 경기도 평택시의 한 식당에서 숨진 채 발견됐던 박동빈은 식당 개업을 준비 중이었던 것으로 알려졌다. 이후 사인은 심장병으로 전해졌다.

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1998년 영화 '쉬리'로 데뷔한 박동빈은 드라마 '야인시대', '김약국의 딸들', 영화 '조선미녀삼총사', '내 남자의 로맨스' 등 다양한 작품에 출연했다. 특히 드라마 '사랑했나봐'에서 주스를 흘리는 장면으로 대중에게 강렬한 인상을 남기기도 했다.

한편 박동빈과 이상이는 드라마 '전생의 웬수들'을 통해 인연을 맺었으며, 11세 나이 차이를 극복하고 2020년 결혼했다. 두 사람은 슬하에 딸 지유를 뒀다.