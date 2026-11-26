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[스포츠조선 김소희 기자] 요리연구가 이혜정이 돈 잘 버는 여에스더를 부러워하는 남편 고민환의 솔직한 발언에 깜짝 놀랐던 사연을 공개한다.

26일 MBN '속풀이쇼 동치미' 측은 "강미형 & 이혜정, 남편들이 돈 잘 버는 여에스더를 부러워한다?'라는 제목의 선공개 영상을 업로드 했다. 공개된 영상에는 아내의 경제력을 주제로 이야기를 나누는 출연진의 모습이 담겨 눈길을 끌었다.

이날 이혜정은 여에스더의 홈쇼핑 방송을 지켜보던 남편 고민환의 반응을 전해 관심을 모았다.

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이혜정은 "평생 남편이 개업조차도 안 하고 살았다. 그런데 남편이 '여에스더 선생님은 이제 병원 안 하지? 홍혜걸도 안 하지?'라고 하더라"며 말문을 열었다

이어 "그래서 내가 '홍혜걸 원래 기자시다'라고 하니 남편이 '아내가 저 정도 벌면 나도 일을 안 하겠다'고 하더라"고 밝혔다. 여에스더가 남다른 경제력을 갖춘 모습을 보며 남편 역시 부러움을 드러냈다는 것.

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남편의 뜻밖의 발언에 이혜정은 당황스러움을 감추지 못했다고. 그는 "깜짝 놀랐다. 그래서 '아니, 당신은 아내가 돈 잘 버는 게 좋냐'고 물어봤다"며 당시 상황을 떠올렸다.

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그러자 고민환은 예상보다 더 솔직한 답변을 내놨다. 이혜정은 남편이 "아내가 돈 잘 버는 게 싫다는 사람 있으면 대한민국에 나와 보라고 해라"라고 말했다고 전했다.

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이에 이혜정은 자신도 남편에게 인정받을 만큼 경제적으로 기여하지 않았느냐고 되물었다. 그는 "'당신, 나는 잘 벌었어요, 못 벌었어요?'라고 물어봤더니 '잘 벌었지. 그런데 여에스더에 비하면 뭐..'라고 하더라"며 남편과의 대화를 공개해 웃음을 안겼다. 평생 함께한 아내의 경제력도 인정하면서 여에스더의 남다른 수입 앞에서는 솔직하게 감탄한 남편의 모습이 웃음을 자아냈다.

한편 이혜정은 1979년 산부인과 의사 고민환과 결혼, 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 그는 과거 남편이 외도하고 고된 시집살이를 겪어 이혼 위기를 겪었다고 밝힌 바 있다.