◇제47회 청룡영화상 시상식이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 오정세가 멋진 무대롤 선보이고 있다. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.11.25/

◇제47회 청룡영화상이 25일 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. 화려한 축하 무대를 선보이고 있는 오정세. 여의도=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.25/

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[스포츠조선 김소형 기자] '원조 꽃미남 가수' 김원준이 30여 년 전 전성기 시절을 떠올리게 하는 동안 외모와 무대 매너로 청룡영화상을 달궜다. 53세라는 나이가 믿기지 않는 변함없는 비주얼과 공연에 배우들도 뜨거운 반응을 보였다.

김원준은 지난 25일 서울 여의도 KBS홀에서 열린 제47회 청룡영화상 축하 무대에 올랐다. 1990년대 가요 순위 프로그램을 재현한 '청룡 톱텐' 콘셉트로 꾸며진 무대에서 그는 1996년 발표한 히트곡 '쇼'를 열창했다. 검은색 의상을 입고 여유로운 무대 매너를 선보인 그는 객석을 향해 호응을 유도했고, 배우들은 노래를 따라 부르거나 자리에서 일어나 박수를 치며 공연을 즐겼다.

무엇보다 김원준의 변함없는 외모 역시 화제였다. 1973년생으로 올해 만 53세인 김원준은 데뷔 당시부터 트레이드마크였던 뚜렷한 이목구비와 날렵한 얼굴선을 그대로 유지했다. 온라인에서는 "세월을 혼자 비껴간 것 같다", "여전히 잘생겼다", "방부제 미모의 정석"이라는 반응이 이어졌다.

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◇제47회 청룡영화상이 25일 오후 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. 배우들이 김원준의 축하공연에 기립박수를 보내고 있다. 왼쪽부터 조여정, 전도연, 설경구, 신민아. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.25/

◇제47회 청룡영화상이 25일 오후 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. 배우들이 김원준의 축하공연에 기립박수를 보내고 있다. 왼쪽부터 구교환, 정호연, 나홍진, 음문석, 조인성, 조여정, 전도연, 설경구, 신민아, 이민호. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.25/

공연 내내 환호를 보낸 전도연과의 특별한 인연도 관심을 모았다. 두 사람은 1973년생 2월생인 동갑내기이자 서울예술전문대학 91학번 동기다. 전도연은 방송연예과, 김원준은 영화과 출신으로 대학 시절을 함께 보냈다.

이날 김원준의 무대에 이어 영화 '와일드 씽' 속 가수 최성곤(오정세)이 등장해 39주 연속 2위에 머물렀던 캐릭터가 마침내 1위를 차지하는 장면을 재현하기도 했다.

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한편 김원준은 1992년 가수로 데뷔해 '모두 잠든 후에', '너 없는 동안', '쇼' 등을 히트시키며 1990년대 대표 꽃미남 가수로 사랑받았다. 2016년에는 14세 연하의 검사와 결혼했다. 당시 만 43세로 비교적 늦은 나이에 가정을 꾸린 그는 2017년 첫째 딸에 이어 2022년 둘째 딸을 얻어 두 딸의 아빠가 됐다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com