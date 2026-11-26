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넥슨이 연중 최대 규모의 '던전앤파이터' 오프라인 행사인 '2026 던파 페스티벌'의 티켓 예매를 시작한다. 올해 행사는 업데이트 발표와 오프라인 이벤트를 분리해 3일간 진행하며, 대규모 이용자 참여와 신규 콘텐츠 체험에 초점을 맞췄다.

넥슨은 온라인 액션게임 '던전앤파이터'의 '2026 던파 페스티벌' 티켓 예매 페이지를 오픈한다고 26일 밝혔다.

행사는 12월 18일부터 20일까지 사흘간 경기도 고양시 킨텍스 제2전시장 10홀에서 열린다. 18일에는 향후 업데이트 방향을 공개하는 1부 발표 행사가, 19일과 20일에는 다양한 무대 프로그램과 체험 콘텐츠를 운영하는 2부 오프라인 행사가 각각 진행된다.

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18일 오후 8시 열리는 1부 업데이트 발표에는 2000여명의 이용자가 참석한다. 네오플 박종민 총괄 디렉터와 성승헌 캐스터가 무대에 올라 향후 로드맵과 신규 콘텐츠를 소개하며, 발표는 공식 치지직 채널을 통해서도 생중계된다.

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19일과 20일 양일간 진행되는 2부 행사에는 1만여명 규모의 이용자가 참여할 예정이다. 주요 업데이트의 세부 내용과 기획 의도를 개발자 시연과 함께 소개하는 'DDC'를 비롯해 신규 콘텐츠를 미리 경험할 수 있는 업데이트 시연존, 후류(FuRyu)와 협업한 바니걸 피규어 등을 선보이는 굿즈 스토어 등이 마련된다.

티켓은 사전 모험단 코드 인증을 완료한 이용자를 대상으로 26일부터 티켓링크에서 판매한다. 1부 입장권은 오후 7시, 2부 1일차는 오후 8시, 2부 2일차는 오후 9시부터 각각 예매할 수 있다. 모험단 코드는 공식 홈페이지에서 장비 점수 40만 또는 버프 점수 13만 이상 캐릭터를 보유한 계정에 발급된다. 행사 방문객에게는 3만 세라와 5만 넥슨캐시, '2026 던파 페스티벌 지에엥 파티 프레임' 등 기념 선물도 제공한다.

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이번 페스티벌은 업데이트 발표를 온라인으로만 전달하는 데서 벗어나 개발진의 설명과 시연, 이용자 체험을 현장에서 연결하는 데 무게를 뒀다. 대규모 이용자 행사를 통해 향후 던파의 방향성을 공유하고 팬들과의 접점을 확대하는 자리가 될 전망이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com