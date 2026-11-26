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[스포츠조선 김소희 기자] 개그우먼 김지선이 셋째 임신으로 아쉽게 놓쳤던 프로그램 MC 섭외 비화를 공개했다.

26일 MBN '속풀이쇼 동치미' 측은 "'김지선, 임신했더니 MC 자리가 날아갔다?!'라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

이날 방송에서 김지선은 셋째를 임신했을 당시 예상치 못하게 찾아왔던 프로그램 MC 섭외 연락을 떠올렸다.

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그는 "셋째 임신했을 때 MC (섭외)가 딱 들어온 거다. 그런데 그때 초기였다"며 당시 상황을 설명했다.

이어 "모든 사람이 내가 둘째까지만 낳을 줄 안 거다. 첫째, 둘째도 연년생이다 보니 이후 1년이 지나도 임신 소식이 없으니 안 낳는 줄 알았다"고 회상했다. 주변에서도 더 이상 출산 계획이 없을 것으로 생각하던 시기에 뜻밖의 셋째 임신 소식과 함께 새로운 기회가 찾아왔던 것.

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그러던 중 김지선은 새로운 프로그램의 MC 제안을 받았다. 실내에서 진행하는 프로그램이라면 임신 초기에도 무리 없이 녹화에 참여할 수 있을 것으로 생각했다고.

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그는 "너무 좋다고 했다. 그랬더니 '당장 가능하냐'라고 해서 당연하다고 했다"고 밝혔다. 출연 제안을 흔쾌히 받아들였지만, 이후 프로그램의 구체적인 촬영 내용을 듣고 난감한 상황에 놓였다.

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알고 보니 해당 프로그램은 단순히 스튜디오에서 진행하는 예능이 아니었다. 번지점프를 비롯해 다양한 액티비티를 직접 체험해야 하는 야외 촬영 프로그램이었던 것. 임신 초기였던 김지선으로서는 선뜻 참여하기 어려운 상황이었다. 결국 그는 제작진에게 임신 사실을 알릴 수밖에 없었고, 아쉽게도 MC 출연은 불발됐다.

하지만 시간이 흐른 뒤 김지선의 생각은 달라졌다. 당시에는 놓친 기회가 아쉬웠지만, 셋째 아들을 직접 낳고 키우면서 그 아쉬움을 잊게 됐다는 것.

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김지선은 "아쉽게도 못 하게 된 건데, 그때 저희 셋째를 낳았는데 셋째가 너무 예쁜 거다. 딸처럼 예쁜 짓을 많이 하더라. 안 가졌으면 어떻게 했나 싶다"라며 아들을 향한 애정을 숨기지 않았다. 예상치 못한 임신으로 일에서는 아쉬움을 겪었지만, 그 덕분에 소중한 셋째를 만날 수 있었다는 이야기다.

한편 김지선은 2003년 비연예인 남편과 결혼했으며, 슬하에 3남 1녀를 두고 있다. 연예계 대표 '다산의 여왕'으로 불리는 그는 방송을 통해 다복한 가족의 일상과 육아 이야기를 전하며 꾸준히 대중과 만나고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com