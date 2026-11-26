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[스포츠조선 정유나 기자] '신상출시 편스토랑' 야노시호가 천연 보톡스 비법을 전격 공개한다.

11월 26일(목) 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 추성훈의 아내이자 사랑이 엄마, 국민 외국인 며느리 야노시호의 놀라운 관리 비법이 공개된다. 야노시호는 20대 시절 못지않게 건강한 몸매와 피부를 유지하며 많은 여성들의 워너비에 등극했다. 이에 목요일 저녁 여성 시청자들이 '편스토랑' 시청을 위해 TV 앞으로 모일 것으로 보인다.

이날 공개되는 VCR 속 야노시호는 "늙크크이지만 영크크 되려고 노력한다"라며 식생활, 일상 루틴 등 철두철미하게 지키는 비법들을 공개했다. 그중 음식으로 건강한 피부를 유지하는 '천연 보톡스 레시피'가 놀라움을 자아냈다. 야노시호 특유의 간단하고 쉬우면서도 맛까지 좋은 '천연 보톡스 레시피'에 '편스토랑' 식구들도 "메모 필수"를 외쳤다고 해 기대를 더한다.

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본격적인 요리에 앞서 야노시호의 냉장고가 공개됐다. 쉽게 볼 수 없는 보양식부터 다채로운 건강식이 가득한 야노시호의 냉장고. 그 안에서도 가장 눈길을 끈 것은 발효 고추장, 김치, 김 등 한 칸을 꽉 채운 한식 재료들이었다. "역시 국민 외국인 며느리"라는 감탄이 절로 나왔다는 전언.

이때 야노시호가 특별한 식재료(?)를 꺼내더니 "이것만 섞으면 끝이다. 몸에 정말 좋다"라고 외쳤다. 알고 보니 일본에서는 이미 핫한 식재료 '쌀누룩'이었다. 야노시호는 "소화가 잘 되고 장과 피부 미용에 좋다. 그래서 나는 보톡스 안 맞는다. 쌀누룩이 천연 보톡스다"라고 강조했다. 이어 요리에 더 잘 활용할 수 있는 쌀누룩소금과 쌀누룩간장 레시피를 공개했다.

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야노시호는 여기서 멈추지 않고 쌀누룩소금과 쌀누룩간장을 활용한 '천연 보톡스 레시피'들도 공개했다. 야노시호는 하나씩 만들어 먹을 때마다 "자연의 맛", "엄청 맛있다", "맛있는데 피부에도 좋다"라며 감탄을 쏟아냈다고. 이를 본 '편스토랑' MC 붐 지배인이 "이러다 사랑이보다 어려질 것 같다"라고 우스갯소리를 하기도. 과연 야노시호가 적극 추천한 '천연 보톡스 레시피'는 무엇일까.

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'신상출시 편스토랑'은 11월 26일 목요일 저녁 8시 30분 방송된다.

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jyn2011@sportschosun.com