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[스포츠조선 김수현기자] 가수 던이 김대호와 함께한 근황에서 이전보다 한층 밝아진 얼굴과 환한 미소로 눈길을 끌었다.

최근 MBC 예능 유튜브 채널에는 '[예고] 김대호와 취미를 즐기러 떠나는 던'이라는 제목으로 MBC '나 혼자 산다' 27일 방송 예고편이 공개됐다.

영상에서 던은 김대호와 나란히 차를 타고 이동하며 시종일관 밝은 표정을 지었다. 특히 과거 수척하고 피곤해 보이던 모습과 달리 다소 살이 오르고 혈색이 좋아진 얼굴과 자연스러운 미소가 시선을 사로잡았다.

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이를 본 네티즌들 역시 "던 얼굴이 되게 방글방글한 얼굴이었구나. 완전 웃상이네. 보기 좋다" "던 예민해보였는데 성격 좋은 거 같다" "무해하고 착해보인다" "던 선한 모습이 너무 행복해보인다"라며 던의 변화에 반색을 표했다.

던은 김대호를 향해 "말 못 할 취미가 있어서 대호 형님이랑 가보려고 한다"며 기대감을 드러냈다. 앞서 두 사람은 첫 만남부터 닮은 결을 확인하며 깊은 공감대를 형성한 바 있다. 김대호는 던을 두고 "나에게 던이란 10년 전의 김대호"라며 애정을 표현했다.

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대화 중 던이 "형님, 그럼 제 나이로 돌아가면 바꾸고 싶은 게 있냐"고 묻자, 김대호는 "나는 연애한 지 10년 넘었으니까 연애를 한 번 해볼까 한다"고 답했다. 이에 던은 "형 내려드리겠다. 형님이랑 놀면 안 될 것 같다"고 받아쳐 현장에 웃음을 안겼다.

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함께 취미 생활을 즐긴 뒤 던은 "이거 알아주는 사람 형이 처음이다. 동족이다"라며 만족감을 드러냈고, 연신 행복한 미소를 지으며 훈훈한 케미를 예고했다.