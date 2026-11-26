제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. MC 한지민이 인사말을 하고 있다. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.25/

한 명품 브랜드 포토콜이 28일 서울 강남구 청담동 송은에서 열렸다. 이서진이 포토타임을 갖고 있다. 청담동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.28/

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[스포츠조선 김영록 기자] 배우 이서진이 20년 절친 한지민을 향해 거침없는 직격탄을 날렸다.

이서진과 한지민은 26일 서울 구로구 더링크호텔에서 열린 tvN 새 예능 프로그램 '그냥사람친구' 제작발표회에 나란히 참석했다.

두 사람은 지난 2007년 MBC 드라마 '이산'에서 호흡을 맞춘 이래 무려 20년째 끈끈한 인연을 이어오고 있다. 최근 예능 '비서진' 등에서도 현실 남매 같은 찰떡 호흡을 보여준 절친한 사이지만, 이날 이서진의 수위 높은 농담은 오랫동안 이를 지켜봐온 현장 관계자들조차 술렁이게 할 만큼 강렬했다.

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이서진은 이번 프로그램을 통해 새롭게 발견한 한지민의 모습을 묻는 질문에 "내가 기억하는 20년 전 한지민 씨는 맑고 순수한 소녀 같은 모습이었다"고 운을 뗀 뒤 "그런데 이번에는 억척스럽고 남의 말 안 듣고 권력을 휘두르는 중년 여성의 모습을 봤다"고 폭탄 발언을 던졌다. 이어 "무서웠고 안타까웠다. 갱년기를 심하게 앓고 있는 게 아닌가 싶을 정도였다"며 특유의 독설 섞인 농담을 건넸다.

예상치 못한 직격탄에 얼굴이 새빨갛게 달아오른 한지민도 즉각 반격에 나섰다. 한지민은 "'이산' 때는 선배님들이 많이 계셔서 조용하고 소극적이었고, 눈치도 많이 보고 부담감도 있었다"면서 "무엇보다 선배님한테 당한 게 많아서 그랬다. 이 세상에서 유일무이하게 딱 한 분"이라고 받아쳐 폭소를 자아냈다.

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진행을 맡은 방송인 박경림은 "예의하면 한지민인데, 두 분의 티키타카가 정말 엄청나다"며 혀를 내둘렀다.

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이에 한지민은 "같은 사람이 되고 싶진 않은데"라고 너스레를 떨면서도 20년 지기 선배를 향한 진심 어린 애정을 전했다. 그는 "(이서진) 선배님은 참 한결같다. TV 속에 보이는 모습 그대로 툴툴댈 때도 많지만, 츤데레처럼 뒤에서 챙겨주는 면이 있다"며 "이번 여행에서도 한발 뒤로 빠져 있는 듯하다가 결정적인 위기의 순간에 나타나 자기 역할을 해준다"고 치켜세웠다.

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훈훈함도 잠시, 한지민의 깨알 같은 반격이 펼쳐졌다. 그는 "자꾸 작은 글씨를 못 보시는 게 마음 아파서 안경을 사드리려고 했는데, 아까 그 대답 때문에 안 사드리겠다. 폭력성도 더 심해지셨다"고 투덜댔고, 박경림은 "아까 갱년기 같다는 말은 사실 이서진 씨 본인에게 한 이야기가 아닌가 싶다"고 거들었다.

한편 tvN '그냥사람친구'는 세대와 성별, 직업은 다르지만 오랜 시간 함께해 온 '찐친'들이 뜻밖의 인연들과 새로운 추억을 쌓아가는 '따로 또 같이' 우정 여행기다. 이서진과 한지민을 비롯해 김용건, 박정수, 몬스타엑스 주헌, 트와이스 정연이 출연하며, 오는 27일 오후 8시 35분 첫 방송된다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com