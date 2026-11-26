Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 가수 최예나가 친오빠인 배우 최성민과 동거 생활을 끝냈다고 밝혔다.

25일 최예나의 유튜브 채널에서는 '둥근 해 또 떴네…슈퍼스타 최예나 일하는 날 밀착취재'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 최예나는 홀로 살고 있는 집을 공개했다. 출근 준비를 위해 드레스룸으로 간 최예나는 "제가 원래 오빠랑 같이 살았다. 여기가 원래 오빠 방이었다. 근데 쫓아냈다"고 밝혔다.

Advertisement

최예나는 "오빠랑 따로 살게 됐다"며 "이제 나이도 있고 서로 각자의 삶을 응원해주기로 했다. 나 이제 혼자 사는 여자다"라고 당당하게 이야기했다.

최성민과 따로 산지 한 달 됐다는 최예나는 "사실 통보였다. 내가 통보했다. 오빠가 요즘 바빠서 오빠도 계속 밖에서 생활하고 거의 안 들어와서 그럴 바에는 그냥 옷방으로 만들자고 생각했다. 어차피 안 들어오니까"라며 "사실 나도 갑자기 빼는 건 좀 아니라 생각해서 엄마랑 얘기했더니 엄마가 괜찮다더라. 자기가 책임지겠다 했다"고 밝혔다.

Advertisement

최성민의 반응에 대해서는 "조금 서운해하긴 했는데 오빠도 이게 맞는 거 같다더라"라며 "확실히 좀 외롭긴 하다. 원래 오빠가 와줘야 밥도 같이 먹고 수다도 떨고 아침에 오빠가 깨워주기도 했다. 이제 누가 깨워줄 사람도 없고 하니까 더 어른이 된 느낌. 책임감이 생겼다"고 밝혔다.

Advertisement

한편, 최예나는 2021년 남녀공학 출신 배우 최성민과 함께 살기 시작했다고 밝혔다. 2022년 MBC '호적메이트'에 출연해 함께 사는 일상을 공개하기도 했다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com