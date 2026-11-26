사진=CJ ENM

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[스포츠조선 조지영 기자] 2014년 개봉해 1427만명을 동원한 휴먼 영화 '국제시장'(윤제균 감독)이 13년 만에 '국제시장2'(윤제균 감독, CJ ENM STUDIOS JK FILM 제작)로 내년 설극장에 돌아온다.

1편에 이어 한 시대에 공존하는 다양한 사건과 세대를 통해 새로운 공감을 선사할 '국제시장2'가 2027년 설 개봉을 앞두고 런칭 포스터와 런칭 영상을 공개했다.

공개된 런칭 포스터는 소박하고 정겨운 골목길을 배경으로 어린 막내 아들 세주(강하늘)를 등에 업고 환하게 미소 짓는 아버지 진만(이성민)의 그 때 그 시절 빛바랜 사진 한장을 담아냈다. 아침을 맞이한 골목길의 풍경과 함께 세상을 다 가진 듯 행복한 미소를 지닌 부자의 모습이 어우러지며 아버지와 아들 그리고 이들 가족만의 역사에 대한 궁금증을 자극한다.

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런칭 영상은 국제시장을 터전으로 시대를 관통하며 살아온 진만네 가족의 희로애락을 포착한 메이킹 영상과 가족의 의미를 돌아본 배우들의 목소리를 담아냈다. "'국제시장2'는 한 가족의 이야기"라는 이성민의 소개와 함께 "나를 지켜주는 존재"(강하늘), "전부죠, 전부"(정성일), "나의 역사"(김금순), "나를 살아갈 수 있게 해주는 존재"(박진주), "가족이 없으면 나의 삶이 시작되지 않았을 것"?(문소리), "힘들 때 함께하는 것이 가족"(우지현), "내가 어떤 처지에 있든 돌아갈 수 있는 곳, 가족이니까"(이성민)까지 배우들이 저마다 느끼는 가족의 의미를 되짚는 진심어린 고백이 이어진다.

마지막으로 웃음을 터뜨리는 일곱 식구가 나란히 선 가족사진이 더해진 영상은 다가오는 설 연휴 전 세대가 뜨겁게 공감할 가족 영화를 예고하며 기대감을 더한다.

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'국제시장2'는 무엇보다 믿고 보는 배우들의 황금 라인업이 빈틈없는 시너지를 빚어낸다. 먼저 묵직한 존재감의 국민 호감 배우 이성민이 가족을 위해 평생을 묵묵히 견뎌온 아버지 진만 역을 맡고, 폭넓은 연기 스펙트럼의 강하늘이 막내 아들 세주로 변신해 현실 공감을 유발하는 부자 호흡을 선보인다. 또한 깊이 있는 내공의 배우 문소리가 어머니 옥련 역으로 극에 따뜻한 온기를 불어넣는다.

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또한 장르를 넘나드는 탄탄한 연기력의 정성일이 집안의 기둥이자 든든한 장남 동주 역을, 섬세한 표현력의 우지현이 현실감 넘치는 둘째 기주 역을, 특유의 생동감과 밝은 에너지로 사랑받는 박진주가 집안의 활력소인 셋째 희주 역을 맡아 극을 풍성하게 채운다. 여기에 독보적인 캐릭터 소화력의 김금순이 고모 성자 역으로 합류해 실제 가족을 방불케 하는 완벽한 연기 앙상블을 완성했다. '해운대' '국제시장'으로 쌍천만 기록을 세운 윤제균 감독이 1편에 이어 '국제시장2'의 메가폰을 잡아 신뢰를 더한다.

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'국제시장2'는 국제시장을 터전으로 격변하는 시대를 관통하며 살아온 아버지가 자신의 기대와는 다른 삶을 선택한 아들과 부딪히고 갈등하며 서로를 마주하게 되는 이야기를 그린 작품이다. 이성민, 강하늘, 문소리, 오달수, 김금순, 정성일, 박진주, 우지현 등이 출연했고 전편에 이어 윤제균 감독이 연출을 맡았다. 2027년 설날 개봉 예정.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com