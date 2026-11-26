사진=넷플릭스

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[스포츠조선 조지영 기자] 넷플릭스 코미디 영화 '크로스 2'(이명훈 감독, 사나이픽처스·플러스엠엔터테인먼트·오브라크리에이티브 제작)가 크리스마스인 오는 12월 25일 공개된다.

시원하게 터지는 액션과 코미디의 만남으로 전 세계를 사로잡으며 공개 직후 2주 연속 글로벌 TOP 10 비영어 영화 1위는 물론 5주 연속 글로벌 TOP 10을 차지했던 '크로스'의 속편, '크로스 2'가 전 세계 시청자들과 만난다.

공개된 티저 포스터는 더 완벽해진 케미스트리로 돌아온 액션 부부 강무(황정민)와 미선(염정아)의 모습으로 시선을 사로잡는다. 크로스(X) 모양으로 터지는 폭탄을 뒤로한 채 완전무장한 강무와 미선의 비장한 모습과 '더 강력해진 팀플레이, 액션 부부가 돌아왔다'라는 카피가 더해져 한층 더 거대하고 위험해진 미션을 기대하게 한다.

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여기에 두 사람 사이에서 손가락 하트를 하고 있는 청동미륵반가상과 그 뒤로 쌓여있는 의문의 상자들은 국보급 문화재 환수 작전이라는 신선한 미션을 해결하기 위해 강무와 미선, 두 사람이 선보일 유쾌한 공조에 대한 궁금증을 자극한다.

함께 공개된 티저 예고편은 앞치마를 두른 채 와이어를 타고 내려오는 특수 요원 출신 베테랑 주부 강무와 화려한 몸놀림으로 단숨에 상대를 제압하는 강력범죄수사대 에이스 형사 미선의 등장으로 시작해 이목을 집중시킨다. 이어 전투복 차림으로 잠입 작전을 수행하며 주먹을 서로 맞대는 두 사람의 모습은 전편보다 더 강력해진 액션 부부의 원팀 케미스트리와 화려한 액션을 기대하게 한다.

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정체불명의 괴한들의 습격으로 국보급 문화재가 도난당하고, 강무와 미선 부부는 대통령(차인표)으로부터 사라진 문화재를 되찾아달라는 비밀 임무를 의뢰받는다. 다양한 유물이 모여 있는 공간을 배경으로 방패와 활 등 새로운 무기를 사용해 펼쳐지는 신선한 액션은 국보급 문화재를 둘러싸고 벌어질 다채로운 볼거리와 한층 커진 스케일의 액션 어드벤처에 대한 기대감을 높인다. 유물이 들어있는 상자를 훑으며 의미심장?한 표정을 짓는 비밀 조직의 수장 천인학(윤경호)과 "오늘 안으로 우리 보물들이 해외로 다 밀반출될 거야"라는 대사가 긴장감을 더하는 가운데, 일촉즉발의 위기 속에서도 빈틈없는 호흡을 보여줄 두 사람의 활약에 대한 궁금증을 자아낸다.

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문화재 탈취를 모티브로 기발한 영화적 상상력이 더해진 전개와 황정민, 염정아의 화끈한 액션, 여기에 정만식, 윤경호, 임성재, 차인표, 김국희까지 개성과 탄탄한 연기력으로 똘똘 뭉친 배우들의 팀플레이로 기대를 모으는 '크로스 2'는 전 세계 시청자들의 마음을 사로잡을 예정이다.

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'크로스 2'는 정체불명의 조직으로부터 우리나라의 문화재가 탈취되고, 강무와 미선 부부가 문화재 유출을 막기 위한 일생일대의 작전에 뛰어들며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 황정민, 염정아, 정만식, 윤경호, 임성재, 차인표, 김국희 등이 출연하고 전편에 이어 이명훈 감독이 메가폰을 잡는다. 오는 12월 25일 넷플릭스에서 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com