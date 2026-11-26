사진 출처=이정현 인스타그램

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[스포츠조선 김소형 기자] 이정현이 감독으로 참가한 제52회 서울독립영화제에서 배우 변우석과 만났다. 이정현은 독립영화 제작지원에 나선 변우석의 모습을 SNS에 공유하며 "생각도 깊고 멋진 후배 배우님"이라고 칭찬했다.

이정현은 26일 자신의 SNS에 두 번째 연출작 단편영화 '성인식'이 서울독립영화제에 초청됐다는 소식을 전했다. "제가 존경하는 류승완, 연상호 감독님의 초기작을 소개하며 신진 감독을 발굴해 온 영화제에서 제 작품도 선보이게 돼 정말 기쁘고 뜻깊다"면서, "감독으로 새롭게 도전하는 저 이정현, 많은 응원 부탁드린다"고 덧붙였다. 오는 12월 1일 예정된 관객과의 대화(GV) 회차가 매진됐다는 소식도 알렸다.

'성인식'은 성인이 된 딸에게 특별한 선물을 해주기 위해 신체 일부를 팔기로 한 엄마 재순의 이야기를 그린 작품이다. 이정현이 연출과 각본을 맡고 직접 주연으로 출연했다. 빈곤과 생존의 문제를 모녀의 관계를 통해 블랙코미디 형식으로 풀어냈다. 앞서 첫 연출작 '꽃놀이 간다'에 이어 두 번째로 감독에 도전했다.

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◇변우석. 사진제공=서울독립영화제

한편 변우석은 지난해 서울독립영화제와 단편영화 제작지원 프로젝트 'SIFF X 변우석: Shorts on 2025'를 시작했다. 올해는 박정빈 감독의 '그녀는 항상', 허지윤 감독의 '디이디임바알', 이주용 감독의 '노웨어' 등 지원작 세 편이 영화제 개막작으로 선정됐다.

변우석은 개막식에서 "독립영화에 조금이라도 힘을 보태고자 시작하게 됐는데, 사실 제가 조금 더 도움을 받은 것 같다"고 소감을 밝혔다. 현재 촬영 중인 작품에서 '노웨어' 출연 배우로부터 제작지원에 대한 감사 인사를 받았다며 배우로서 앞으로 나아갈 방향을 생각하는 계기가 됐다고 설명했다.

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김동현 서울독립영화제 집행위원장은 변우석이 제작지원을 이어가고 싶다는 뜻을 밝혔다며 'SIFF X 변우석: Shorts on 2027' 프로젝트의 시작을 알렸다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com