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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 현진영이 마약 논란에 대해 돌아봤다.

25일 유튜브 채널 '양락1번지'에서는 가수 현진영이 출연했다.

최양락과 권재관은 현진영의 전성기를 돌아보며 "1994년도엔 뭐했냐", "1998년도에는 뭐했냐"고 물었다. 이에 현진영은 "깜빵에 있었다. 왜"라며 자신의 마약 논란을 간접적으로 언급했다.

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현진영은 1991년 대마관리법 위반 혐의로 구속된 데 이어 1994년 필로폰 투약 혐의로 실형을 살았다.

최양락은 "지난 얘기지만 안타까워서 하는 얘기다. 절제를 하고. 이수만 회장님이 그런 교육을 안 해줬냐"고 안타까워했고 현진영은 "그때는 무슨 얘기를 해도 안 들렸다"고 토로했다.

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힘들었을 때 김학래 임미숙 부부가 현진영을 많이 도와줬다고. 현진영은 "같은 동네 살았다. 내가 힘들 때 종교적으로 굉장히 방황할 때 미숙이 누나가 같이 교회 다니면서 기도 많이 해줬다"고 밝혔다. 이에 최양락은 "너 수감 생활 할 때 면회 와줬냐"고 물었고 현진영은 "무슨 수감 생활이냐. 그때 알긴 알았는데 친해진 건 (그 다음)"이라고 발끈했다.

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하지만 현진영의 유튜브 채널 구독자 이름은 옥바라지라고. 현진영은 "내가 감금 방송이라는 걸 했다. 시청자들이 들어오면 못 나간다. 그렇게 하던 게 콘서트까지 이어졌다"며 "시청자들은 현진영의 음악의 노예, 나는 걔네들을 옥바라지 해주는 판사"라고 밝혔다.

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이에 권재관은 "고졸이 판사까지 가는 건 너무 갔다"고 밝혔고 현진영은 "지금 너 법에 대한 거 물어보면 판사만큼 안다"고 밝혔다.

특히 현진영은 "로버트 할리 형이 나한테 전화 와서 자기 어떻게 될 거냐고 물어봐서 얘기해줬는데 그대로 나왔다. 내가 형한테 형 변호사 아니냐 하니까 맞다더라. '왜 나한테 물어보냐' 했더니 자기는 이쪽 전문이 아니라더라"라며 "집행유예 나올 거 같다 했는데 진짜 집행유예가 나왔다. 연도까지 정확히 맞췄다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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한편, 방송인 로버트 할리는 2019년 마약 투약 혐의로 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았다.

wjlee@sportschosun.com