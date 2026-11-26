사진=맹승지 SNS

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[스포츠조선 김영록 기자] 개그우먼 출신 배우 맹승지(40)가 연하의 의사 남자친구와 결혼 준비에 돌입했다. 공개 열애 약 3개월 만에 예식장까지 예약하며 핑크빛 결실을 예고했다.

맹승지는 25일 자신의 SNS에 "얼마 전 예식장 예약을 했다. J(주도적 성격) 남친이 뚝딱 정리해 준 덕분. 나는 옆에서 고개만 끄덕이는 중. 늘 고마워"라는 글과 함께 여러 장의 커플 사진을 올렸다.

사진 속 맹승지는 예비신랑 김도훈 씨와 얼굴을 맞댄 채 다정한 분위기를 연출했다. 서로의 볼에 입을 맞추고 나란히 브이 포즈를 취하는 등 애정 넘치는 모습으로 시선을 사로잡았다. 특히 두 사람의 이름이 나란히 적힌 예식장 예약 서류와 결혼식까지 305일 남았다는 디데이 카운터까지 공개해 결혼이 임박했음을 실감하게 했다.

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두 사람의 러브스토리도 화제다. 맹승지는 지난 8월 연하의 피부과 의사 남자친구와 열애 사실을 공개했다. 당시 예비신랑은 두 사람이 만나게 된 계기에 대해 "피부과에서 일하다 맹승지의 공연에 초청받았다. 그날은 정말 맹승지밖에 안 보였다"며 "대시했는데 안 읽씹하더라. 2개월 동안 대시했다"고 밝혔다.

맹승지도 남자친구의 남다른 직진 사랑을 공개했다. 남자친구는 당시 신사역 인근에 집과 직장을 두고 있었지만, 맹승지가 사는 일산으로 이사까지 감행했다고. 맹승지는 "매일 보고 싶고 나와 가까워지고 싶다며 사귄 지 3일 만에 이사 왔다. 처음엔 황당하고 어이없었지만, 이 사람이 날 진짜 많이 사랑하고 좋아하는구나라는 확신이 들었다"고 털어놨다.

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연인이 되기까지 무려 20번의 고백도 있었다. 맹승지는 "남자친구가 의지의 한국인이다. 자존심 스크래치 하나 없이 '마음의 준비가 되면 와라. 난 고백을 여러 번 하겠다'는 마인드였다"며 "20번을 고백한 끝에 연인이 됐다"고 전했다.

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당초 결혼 생각이 없었던 맹승지도 마음을 바꿨다. 과거 '결혼하면 되지 않나'라는 댓글에 "당시엔 결혼 생각이 없었는데, 이제 슬슬 준비해야"라고 답하며 결혼 가능성을 내비쳤던 그는 실제 예식장 예약 소식까지 전하며 팬들의 축하를 받고 있다.

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한편 맹승지는 지난 5월 개그우먼 은퇴를 선언했다. 코미디 무대에 서지 않은 지 10년이 넘었으며 앞으로도 복귀할 계획은 없다고 밝힌 바 있다. 다만 배우와 방송인 활동은 이어갈 예정이다.

2013년 MBC 20기 공채 코미디언으로 데뷔한 맹승지는 '무한도전' 여름예능캠프 특집 리포터와 '진짜 사나이' 여군 특집 등을 통해 얼굴을 알렸다. 현재는 배우로 활동 중이다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com