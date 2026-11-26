제47회 청룡영화상이 25일 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. 시상식 전 진행된 레드카펫에서 포즈를 취하는 박지현의 모습. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.25/

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 박지현이 국제 에미상 시상식에서 유창한 영어 실력을 뽐낸 가운데 중학생 시절 토익 900점대를 기록한 반전 이력이 재조명되고 있다.

박지현은 지난 23일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 제54회 국제 에미상 시상식에 참석했다. 넷플릭스 시리즈 '은중과 상연'으로 한국 여배우 최초 국제 에미상 여자연기상 후보에 오르는 쾌거를 이뤘다.

이날 검은색 드레스를 입고 레드카펫에 등장한 박지현은 현지 취재진과 통역 없이 영어로 인터뷰를 진행해 눈길을 끌었다.

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박지현은 후보에 오른 소감에 대해 "정말 놀랐다. 지금 꿈을 꾸는 것 같다. 뭐라고 해야 할지 모르겠다"며 "상을 받을 거라고는 전혀 기대하지 않았는데도 너무 떨린다. 꿈만 같다"고 밝혔다.

비록 수상은 불발됐지만 박지현의 유창한 영어 실력이 화제를 모으면서 남다른 학창 시절 이력에도 관심이 쏠렸다.

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박지현은 중학생 시절 외국어고등학교 진학을 준비하며 토익(TOEIC) 900점대를 기록한 것으로 알려졌다. 이후 춘천여고를 거쳐 한국외국어대학교 스페인어학과에 진학했다. 영어와 스페인어뿐만 아니라 중국어도 공부했으며 대학 재학 당시 영어 과외 아르바이트를 할 정도로 뛰어난 외국어 실력을 갖췄다.

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지난 5월 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서도 박지현의 이 같은 엘리트 이력이 공개된 바 있다. 당시 의사 아버지 밑에서 자란 박지현은 당초 연극영화과에 진학하고 싶었으나 그동안 공부해 온 것을 아까워한 부모님의 만류로 일반 대학에 진학했다고 밝혔다.

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그러나 배우의 꿈을 포기할 수 없었던 박지현은 대학교 1학년 1학기만 마친 뒤 곧바로 휴학하고 연기에 도전했다.

이후 100번이 넘는 오디션에서 고배를 마셨다는 박지현은 "이 길이 맞나"라고 고민했던 무명 시절을 회상하기도 했다.

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수차례 좌절에도 배우의 꿈을 포기하지 않은 박지현은 영화 '곤지암', 드라마 '재벌집 막내아들', 영화 '히든페이스' 등을 통해 차근차근 입지를 다졌다.

특히 이번 국제 에미상 후보작인 '은중과 상연'을 향한 박지현의 각별한 애정도 재조명되고 있다.

박지현은 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 말기 암 환자인 천상연을 연기하기 위해 3주가량 극단적인 금식까지 감행했다고 고백했다. 또한 위암 투병 경험이 있는 의사 아버지에게 당시의 고통과 심경을 물으며 캐릭터를 이해하려 노력했다고 털어놓았다.

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중학생 시절 토익 900점대를 기록했던 모범생에서 100번 넘는 오디션 탈락을 견뎌낸 배우로, 이제는 국제 에미상 무대까지 밟은 박지현의 행보가 주목받고 있다.

olzllovely@sportschosun.com