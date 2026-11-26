미스 인터내셔널 2026에서 우승을 차지한 몰도바 대표 엘리자베타 쿠즈네초바. 사진출처=미스 인터내셔널 세계대회

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[스포츠조선 장종호 기자] 동유럽 몰도바 대표 엘리자베타 쿠즈네초바(26)가 미스 인터내셔널 2026에서 우승을 차지했다.

주최 측에 따르면 25일 일본 도쿄에서 열린 제64회 미스 인터내셔널 세계대회에서 몰도바의 쿠즈네초바가 73명의 참가자를 제치고 최종 우승자로 선정됐다.

준우승인 1위는 영국 대표 브리트니 피니가 차지했다. 이어 체코 대표 로라 안나 글로자로바가 2위, 인도네시아 대표 빅토리아 코사시에푸트리가 3위, 베트남 대표 프엉 카인이 4위에 올랐다.

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이번 우승은 몰도바가 미스 인터내셔널에서 거둔 첫 우승이다. 쿠즈네초바는 최종 질의응답에서 유엔의 지속가능발전목표 17개 가운데 양질의 교육을 뜻하는 목표 4번을 선택했다.

모델·화가로 활동 중인 그녀는 교육이 빈곤의 악순환을 끊는 가장 강력한 수단이라고 강조했다. 특히 자신의 고국인 몰도바를 언급하며 "재능은 어디에나 있지만 기회가 항상 주어지는 것은 아니다"라며 미래 세대에 더 많은 기회를 제공하고 싶다고 밝혔다.

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올해 미스 인터내셔널 대회에서는 기존 미인대회에서 볼 수 있었던 수영복 심사가 최종 무대에서 제외됐다. 대신 스포츠웨어를 착용한 참가자들의 공연과 전통 의상, 드레스 워킹, 질의응답 등을 중심으로 심사가 진행됐다.

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미스 인터내셔널은 미스 유니버스, 미스 월드와 함께 세계 3대 국제 미인대회로 꼽힌다. 단순히 외모뿐 아니라 국제 우호와 문화 교류, 사회공헌 활동, 유엔 지속가능발전목표에 대한 이해와 실천 의지 등을 주요 가치로 내세우고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com