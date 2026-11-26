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[스포츠조선 조윤선 기자] 정대세·명서현 부부가 셋째 임신 소식을 전했다.

명서현은 26일 "저..39살에 셋째가 찾아왔습니다. 첫째와 13살 차이, 둘째와 12살 차이.. 설레기도 하고, 노산이라 두렵기도 합니다만 하늘에서 주신 귀한 생명 소중히 키우겠습니다"라는 글과 함께 영상을 게재했다.

영상에서 명서현은 저녁 식사 중인 정대세와 두 자녀에게 "선물이야"라며 초음파 사진과 임신 테스트기를 건넸다. 이를 본 정대세는 믿기지 않는 듯 "진짜로? 거짓말이지?"라고 되물었다.

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하지만 이내 셋째가 생겼다는 사실을 실감한 정대세는 눈물을 터뜨렸다. 이어 명서현을 꼭 끌어안으며 세 아이의 아빠가 된 벅찬 마음을 표현했다.

두 사람은 2024년 MBN 예능 '한 번쯤 이혼할 결심'을 통해 고부 갈등으로 인한 결혼 생활의 위기를 공개한 바 있다. 이후 갈등을 극복한 부부는 셋째 임신 소식을 전하며 더욱 단단해진 가족애를 드러냈다.

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한편 전 축구선수 정대세는 2013년 승무원 출신 명서현과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.