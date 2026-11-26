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[스포츠조선 이지현 기자] 래퍼 양홍원이 모델 원현주와 결혼식 한 달여 만에 파경을 맞은 가운데, 구독자 54만 명을 모았던 가족 유튜브 채널 '양홍원의 육아일기'도 존폐 기로에 놓였다.

26일 '양홍원의 육아일기' 제작사 솔파스튜디오 측은 iMBC연예에 "채널 운영에 대해 내부 논의 중"이라고 밝혔다.

양홍원의 불륜 의혹 이후 신규 영상 업로드가 중단된 가운데, 부부의 이혼 소식까지 전해지면서 제작진 역시 향후 채널 운영 방향을 두고 고심하는 모양새다.

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지난 5월 첫선을 보인 '양홍원의 육아일기'는 양홍원과 원현주 부부가 딸 루아 양을 키우는 일상을 담은 콘텐츠로 폭발적인 인기를 끌었다.

거친 이미지의 래퍼였던 양홍원이 딸에게 한없이 약한 아빠로 변신한 모습은 물론, 부부의 연애 시절 이야기와 데이트, 가족 심리 상담, 신혼집 일상, 결혼 준비 과정 등이 공개되며 큰 사랑을 받았다.

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특히 양홍원이 딸에게 동화책을 읽어주다 눈물을 흘리는 모습부터 부부가 현실적인 육아 고충을 털어놓는 모습까지 꾸밈없는 가족의 일상이 시청자들의 호응을 얻었다. 제작진 역시 루아와 놀아주거나 잠을 재우는 등 육아에 적극적으로 참여하며 콘텐츠의 재미를 더했다.

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이에 채널 개설 4개월 만에 약 54만 명의 구독자를 확보했으며, 지난달 집계된 채널 누적 조회수는 2억1400만 회를 넘어섰다. 지난달 공개된 두 사람의 결혼식 영상 역시 350만 회 이상의 조회수를 기록했다.

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그러나 행복한 가족의 일상을 담아왔던 채널은 양홍원의 사생활 논란으로 직격탄을 맞았다.

지난달 18일 원현주와 뒤늦은 결혼식을 올린 양홍원은 불과 닷새 만인 23일 다른 여성과 모텔에 동행했다는 폭로가 나오면서 불륜 의혹에 휩싸였다.

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이에 소속사 AP알케미는 양홍원이 여성과 모텔에 동행한 사실은 인정하면서도 만취 상태에서 잠을 자기 위해 방문한 것이라며 불륜 의혹을 부인했다. 또한 최초 폭로자를 공갈, 스토킹처벌법 위반, 허위사실 적시에 의한 명예훼손 등의 혐의로 고소했다.

논란이 확산하자 '양홍원의 육아일기' 제작진도 사실관계 확인과 출연자 보호를 이유로 댓글 작성 제한 조치에 나섰다. 기존 영상은 물론 쇼츠 영상까지 댓글 창이 닫혔으며, 당초 지난달 29일 공개 예정이었던 결혼식 풀영상도 끝내 업로드되지 않았다.

여기에 채널의 기획과 연출을 담당했던 안준원 PD가 양홍원의 SNS 팔로우를 취소한 사실까지 알려졌다. 당시 안 PD는 원현주와 '양홍원의 육아일기' 공식 계정의 팔로우는 유지하고 있어 그 배경에도 관심이 쏠렸다.

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이런 가운데 원현주는 지난 24일 자신의 SNS를 통해 "현재 원만하게 합의해 이혼 절차를 거의 종료했다"고 직접 파경 소식을 전했다.

이어 구체적인 사정에 대해서는 말을 아끼면서도 앞으로 평소와 같이 일상을 보내며 종종 소식을 전하겠다는 뜻을 밝혔다.

부부와 딸의 일상을 중심으로 운영됐던 채널인 만큼 이혼 이후 기존 콘텐츠의 형태를 유지하기는 쉽지 않을 것으로 보인다. 특히 어린 딸의 얼굴과 성장 과정까지 공개해 온 만큼 기존 영상의 유지 여부와 향후 출연진 구성에도 관심이 집중되고 있다.

불과 수개월 만에 50만 명이 넘는 구독자를 끌어모으며 인기 가족 콘텐츠로 자리 잡았던 '양홍원의 육아일기'. 불륜 의혹에 이어 이혼이라는 변수까지 맞닥뜨린 가운데 제작진이 어떤 결정을 내릴지 주목된다.

한편 양홍원과 원현주는 지난 2017년부터 교제했으며 2023년 혼인신고를 마쳤다. 이듬해 11월 딸을 품에 안은 두 사람은 지난달 결혼식을 올렸으나 한 달여 만에 각자의 길을 걷게 됐다.

olzllovely@sportschosun.com