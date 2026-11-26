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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 임예진이 20년 전 드라마 '궁' 촬영 당시 윤은혜, 주지훈과의 추억을 떠올렸다.

26일 임예진의 유튜브 채널에는 딸과 함께 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼황후'를 시청하는 임예진의 모습이 공개됐다.

이날 딸은 '재혼황후'와 임예진의 인연을 언급하며 2006년 방송된 MBC 드라마 '궁'을 소환했다. 당시 임예진은 윤은혜가 연기한 신채경의 어머니이자 주지훈의 장모 역할을 맡았다.

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임예진은 "너무너무 가족같이 행복하게 촬영했다. 윤은혜가 너무 사랑스러운 아이였다"며 "세트 뒤로 데려가서 춤춰보라고 했다"고 고백했다.

이어 "애미가 할 짓이냐고. 갑질은 아닌 게 내가 너무 친해지고 너무 사랑해서 그랬다"며 "혹시 은혜가 나 고발하는 거 아니야?"라고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

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또 임예진은 "우리 팀이 서로 너무 사랑했다. 주지훈이 그때 신인이었는데 늘 뒤에서 응원하고 있다. 이 녀석이 알고 있을지 모르겠다"며 애정을 드러냈다.

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딸이 영상 편지를 권하자 임예진은 "지훈아, 할머니가 너무 보고 싶고 늘 너를 응원하고 있단다"라고 말했다. 이에 딸이 할머니까지는 아니지 않느냐고 하자 "주지훈한테는 엄마뻘 되겠구나"라고 정정했다.

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윤은혜와의 재회도 떠올렸다. 임예진은 "어디선가 윤은혜를 보고 쫓아갔는데 반갑게 '엄마'라고 하더라. 그럴 때 뿌듯하다"고 전했다.

olzllovely@sportschosun.com