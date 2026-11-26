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[스포츠조선 조윤선 기자] 이규한이 질투심을 드러내 솔비를 흐뭇하게 했다.

26일 유튜브 채널 '솔비이즈백'에는 '제가 참여한 전시에 초대합니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 이규한은 솔비의 전시 오프닝에 함께 참석했다. 그는 "사실 이런 자리를 매우 불편해한다. 모르는 사람이 많은 곳을 너무 불편해하는데 앞으로는 이런 자리에 많이 와야 할 것 같다"며 연인을 내조하는 사랑꾼 면모를 드러냈다.

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전시회가 끝난 뒤 두 사람은 이규한의 AI 이상형이 솔비와 똑 닮아 화제가 된 일을 이야기했다.

이규한은 "나는 좀 당황했다. 진짜로 솔비를 생각하고 한 거긴 하다"라며 "얼굴이 동그랗고 볼이 통통하고 머리는 짧은 단발머리에 한쪽에 보조개가 있다는 이야기를 했더니 진짜 (솔비와) 흡사했다"고 말했다.

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이어 "그때 경환이도 같이 했는데 이상형 말할 때 나랑 크게 비슷하지는 않았다. 그런데 AI 이상형이 똑같은 사람이 나온 거다"라며 "순간 약간 웃기지만 기분이 썩 좋은 웃음은 안 짓게 됐다. 왜냐하면 경환이랑 솔비가 친분이 있다는 것도 아니까"라고 털어놨다.

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솔비가 "오빠 질투 났냐"고 묻자 이규한은 "질투 났다. 내 여자인데"라고 답해 솔비를 흐뭇하게 했다.

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이규한은 두 사람이 열애 사실을 공개하기 전 겪었던 일도 떠올렸다. 그는 "솔비 지인이 생일파티를 요트에서 한다고 했다. 그때는 (연애 사실을) 공개하지 않았을 때였다. 그러니까 남자애들이 솔비한테 말을 엄청 걸어서 은근히 짜증이 났다"고 고백했다.

이어 "그래서 그다음부터는 무조건 다 따라다녀야지 싶었다"고 말했다. 이에 솔비는 "나중에 술자리 끝날 때쯤 되니까 오빠가 '우리 사귄다'고 이야기했다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

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이규한은 "연애를 공개하고 가장 좋았던 점은 이제 솔비를 혼자 내버려둬도 마음이 편하다는 것"이라며 "그전에는 계속 '어디를 간다고?', '누굴 만난다고?', '불꽃놀이를 간다? 거길 왜 가?'라고 물었다"고 털어놨다. 그러면서 "이제는 사람들이 솔비를 잘 부르지 않을 것 같다"고 말했다.

그러나 솔비가 "부르기는 부른다"고 하자 이규한은 "네 주위에는 눈치 없는 애들이 정말 너무 많다"고 토로해 웃음을 더했다.

한편 솔비와 이규한은 내년 4월 결혼식을 올릴 예정이다. 두 사람은 지난해 KBS Joy·KBS2 예능 '오래된 만남 추구'(이하 '오만추')를 통해 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했으며, 지난 10월 결혼을 공식 발표했다.