Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 류승룡이 백상예술대상 대상 수상 당시의 유쾌한 비하인드를 공개했다.

26일 유튜브 채널 '피디씨 by PDC'에는 제주 올레길을 걸으며 다양한 이야기를 나누는 류승룡의 모습이 공개됐다.

이날 제작진은 류승룡이 백상예술대상에서 영화와 TV 부문 대상을 모두 받은 유일한 배우라는 점을 언급했다.

Advertisement

앞서 영화 '7번방의 선물'로 영화 부문 대상을 받은 류승룡은 올해 드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'로 TV 부문 대상까지 거머쥐었다.

류승룡은 과거 수상 당시를 떠올리며 "'7번방의 선물'과 '광해'를 비슷한 시기에 했다. '내 아내의 모든 것'까지 백상예술대상 직전에 작품들이 몰려서 나왔다. 종합적으로 평가해 주신 것 같다"고 이야기했다.

Advertisement

이어 올해 대상 수상에 대해서는 이미 개인에게 대상을 한 차례 안겨준 만큼 또다시 개인에게 대상을 줄 것이라고는 생각하지 못했다고 털어놨다.

Advertisement

특히 "진짜 생각 못 했다"고 강조한 류승룡은 수상을 전혀 예상하지 못한 나머지 객석에서 허리띠 고리까지 살짝 풀어놓고 있었다고 밝혀 웃음을 자아냈다.

Advertisement

오랜 시간 앉아 있었기 때문이라는 류승룡의 설명에 제작진이 허리가 아팠느냐고 묻자, 류승룡은 배가 눌려서 그랬다며 당시 영상을 보면 의자에 몸을 뒤로 기대고 있을 것이라고 설명했다.

한편 류승룡은 영화 '극한직업'에서의 코믹 연기에 대해서도 웃기려고 연기한 것이 아니라 캐릭터에 충실했을 뿐인데 관객들이 웃어주셨다며 코미디 연기에 대한 애정을 드러냈다.

Advertisement

olzllovely@sportschosun.com