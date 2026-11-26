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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 마마무 휘인이 과거 심각한 우울증으로 힘든 시간을 보냈다고 고백했다. 리더 솔라 역시 휘인을 향해 품었던 오해를 뒤늦게 털어놨다.

26일 유튜브 채널 '솔라시도'에는 마마무 멤버 휘인이 게스트로 출연해 솔라와 함께 20대 시절을 추억했다.

이날 솔라는 휘인과 연습생 시절부터 데뷔 이후까지 함께했던 추억을 떠올리던 중 과거 서운했던 점에 대해 이야기했다.

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솔라는 "휘인이는 고민이나 속마음을 털어놓는 스타일이 아니다. 저는 리더다 보니 당시 책임감이 200% 정도 있었다. 모든 걸 잘해내고 싶었고 멤버들 관리도 잘하고 싶었다"고 운을 뗐다.

이어 "휘인이가 그런 얘기를 잘 안 하니까 '아직 나에게 리더로서 의지하지 않는구나' 싶었다. 서운하기도 했고 어떻게 하면 좋을지 고민했다"고 털어놨다.

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그러나 휘인의 속마음은 달랐다. 휘인은 "당시에는 멤버들에게 고민을 더 얹어주는 거라고 생각했다. 말을 안 할 거면 티도 안 나야 하는데 힘든 티는 엄청 났다. 지금 생각해 보면 멤버들도 힘들었을 것 같다"고 말했다.

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그러면서 "먼저 얘기는 못 하겠고 언니들이 나를 좀 들여다봐 줬으면 좋겠는데, 그렇게까지 관심이 있지 않나 하는 생각을 했다"며 당시의 서운함을 고백했다.

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특히 휘인은 "멤버들은 잘 모르는데 제가 몇 년 동안 많이 안 좋았을 때가 있었다. 부정적인 생각을 너무 많이 하다 보니 별의별 안 좋은 생각을 많이 했다. 지금 돌이켜 보면 내가 너무 망가져 있다 보니 사람들에게 더 많은 것을 바라게 됐던 것 같다"고 밝혔다.

이에 솔라는 "당시 '휘인이는 우리와 함께하는 게 싫은가?'라는 생각을 많이 했다"고 털어놨다.

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휘인은 "넷이서 시간을 보내기로 했는데 제가 거절한 적이 많았다. 사실 까놓고 얘기하면 제가 그때 우울증이 너무 심했다. 혼자만의 공간에 저를 계속 고립시켰다"며 "멤버들이 싫거나 같이 있는 게 재미없는 게 아니라 그냥 계속 혼자 있고 싶고 집에만 있고 싶은 게 너무 심했다"고 고백했다.

솔라는 당시 휘인의 상태를 이해하지 못했다며 최근 마마무 투어를 통해 서로에 대해 더욱 깊이 알게 됐다고 전했다.

휘인은 마마무 활동 시절을 향한 애틋함도 드러냈다. 그는 "혼자 집에서 술을 마시다가 조금 취하면 마마무 영상을 정말 많이 찾아본다. 옛날 무대 영상들을 보면서 혼자 아련해지고 애틋해진다"고 말했다.

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이를 처음 알게 된 솔라 역시 "힘들고 지쳤던 시간조차 너무 소중했다. 그때 알았으면 더 알차게 보냈을 텐데 싶다"며 공감했다.

휘인은 "아무리 일적으로 만나게 됐다고 하더라도 정말 가족 그 이상의 사이가 된 것 같다"며 멤버들을 향한 애정을 드러냈다.

한편 이날 두 사람은 솔라의 신곡 '나의 20대에게 (Harmonica. 하림)'를 함께 부르며 특별한 추억을 남겼다. 솔라는 앞서 휘인에게 신곡을 들려줬을 당시 휘인이 펑펑 울었다는 사실도 공개했다.

olzllovely@sportschosun.com