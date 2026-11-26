Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 가수 지나가 약 10년의 공백기를 깨고 다시 대중 앞에 모습을 드러낸 가운데 한층 달라진 분위기로 눈길을 끌었다.

26일 지나는 자신의 SNS에 "같은 사람, 다른 에너지(Same girl, different energy). 어떤 스타일이 가장 마음에 드나요? 댓글로 알려주세요"라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 다양한 스타일의 의상을 소화하며 카메라 앞에 선 지나의 모습이 담겼다. 지나는 안경에 올림머리, 후드 티셔츠와 롱코트를 매치해 수수한 매력을 드러내는가 하면, 어깨와 허리 라인이 드러나는 니트에 미니스커트, 롱부츠를 착용해 과감한 스타일링을 선보였다.

Advertisement

특히 눈길을 끈 것은 전성기 시절과 사뭇 달라진 비주얼이다. 과거 화려한 이목구비와 글래머러스한 몸매로 가요계를 사로잡았던 지나는 한층 성숙해진 얼굴과 분위기로 세월의 흐름을 실감하게 했다. 어느덧 30대 후반에 접어든 지나는 여전히 늘씬한 몸매와 남다른 패션 감각을 자랑했다.

오랜 공백기에도 카메라 앞에서 자신감 넘치는 포즈를 취하는 모습이 인상적이다. 해외 팬들 역시 "예쁘다", "완전히 빠져들었다" 등의 댓글을 남겼다.

Advertisement

한편 1987년생인 지나는 2010년 '꺼져 줄게 잘 살아'로 데뷔해 'Black & White', 'Top Girl', '예쁜 속옷' 등의 히트곡으로 사랑받았다. 2016년 성매매 사건으로 벌금형을 받은 뒤 국내 연예계 활동을 중단했으며, 최근 SNS를 통해 근황을 공유하고 있다.

Advertisement

olzllovely@sportschosun.com