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넷마블이 MMORPG 'RF 온라인 넥스트'에 신규 이벤트 '크림슨 침공'을 비롯한 대규모 업데이트를 실시했다. 상위 던전 확장과 광산 전쟁 리뉴얼, 신규 시스템 및 외형 아이템 등을 추가하며 콘텐츠를 확대했다.

'크림슨 침공'은 노바스 전역에 대형 보스가 동시다발적으로 등장하는 이벤트로, 12월 16일까지 약 3주간 진행된다. 이용자는 '크림슨 보스'를 처치해 획득한 이벤트 토큰을 전설 등급 무기 형상 케이스로 교환할 수 있다. 미션을 달성하면 로버 외형 펌킨 부품 상자 등 추가 보상도 얻을 수 있다.

'바빌론 점령전'에는 신규 5구역이 추가됐다. 84레벨부터 입장할 수 있는 최상위 던전으로, 기존 4구역에 등장하던 보스 '그랑하울러'가 5구역으로 이동했다. 120레벨의 '그랑하울러'를 처치하면 6티어 영웅 장비와 '헤라클래스' 설계도 등을 획득할 수 있다.

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'광산 전쟁' 콘텐츠도 2차 리뉴얼을 진행했다. 지난 21일부터 국가전에 새로운 경쟁 체계인 '서브 리그'를 도입했으며, 일정 기간 프리 시즌을 거쳐 추가 보상을 적용한 정규 시즌으로 전환할 예정이다. 이외에도 전용 채굴장 대여 시스템을 추가하고 '테크 링크'를 확장했다. 신규 로버와 코스튬도 선보이며 콘텐츠와 외형 선택지를 넓혔다.

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넷마블은 출시 600일을 기념한 특별 출석 및 미션 이벤트도 진행한다. 참여 이용자에게 다양한 보상을 지급한다. 'RF 온라인 넥스트'는 2004년 출시된 'RF 온라인' IP를 기반으로 제작된 MMORPG다. 2025년 3월 20일 정식 출시된 이후 6일 만에 국내 양대 앱마켓 매출 1위를 기록했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com