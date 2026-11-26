◇넥슨재단 김정욱 이사장(오른쪽)과 푸르메재단 백경학 상임대표(왼쪽), 홍지연 푸르메재단 넥슨어린이재활병원장(가운데)가 병원 운영기금 전달식에서 기념사진을 촬영하고 있다. 사진제공=넥슨

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넥슨재단이 장애어린이 재활 치료 지원을 위해 푸르메재단 넥슨어린이재활병원에 운영기금 3억원을 전달했다.

넥슨재단은 26일 푸르메재단 넥슨어린이재활병원에 기금 3억원을 전달했다고 밝혔다. 김정욱 넥슨재단 이사장과 백경학 푸르메재단 상임대표 등이 참석한 가운데 진행된 이번 전달식에서 기금은 장애어린이 재활 치료비 지원사업에 사용하기로 했다.

이번 기금은 이용자 참여형 사회공헌 캠페인 '넥슨 히어로'를 통해 마련됐다. 넥슨은 창립 30주년을 맞은 지난해 22개 게임 이용자 16만명과 함께 총 34억원의 기금을 조성했다.

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푸르메재단 넥슨어린이재활병원은 넥슨을 비롯한 기업과 시민들의 기부로 건립된 국내 최초 통합형 어린이재활병원이다. 넥슨은 2013년 푸르메재단과 업무협약을 맺고 병원 건립 및 초기 운영에 필요한 440억원 가운데 200억원을 기부했다. 2016년 문을 연 병원은 의료·사회·직업재활을 연계한 치료를 제공하고 있으며, 올해 3월 말 기준 누적 진료 인원 73만5233명, 누적 치료 건수 176만2945건을 기록했다.

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넥슨은 병원 개원 이후에도 매년 운영기금을 전달하며 지원을 이어왔다. 이른둥이 조기 지원부터 장애아동 보호자 심리치료, 청소년재활클리닉 설치, 코로나19 감염관리 강화, 로봇재활치료 등 병원과 환자들에게 필요한 사업에 기금이 활용됐다. 지난해 지원금으로 새롭게 도입한 보행재활로봇 '워크봇'은 기존 장비로 치료하기 어려웠던 청소년과 체격이 큰 아동까지 로봇 보행훈련을 받을 수 있도록 했다.

김정욱 넥슨재단 이사장은 "지난 10년간 많은 아이들이 이곳에서 치료받고 성장하는 모습을 함께할 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 아이들이 필요한 치료를 가까운 곳에서 받을 수 있도록 힘을 보태겠다"고 말했다.

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넥슨은 푸르메재단 넥슨어린이재활병원 외에도 대전세종충남·넥슨후원 공공어린이재활병원(100억원), 서울대학교병원 넥슨어린이통합케어센터(100억원), 전남권 넥슨 공공어린이재활의료센터(50억원) 건립을 후원했다. 창원경상국립대학교병원 경남권 넥슨어린이재활병원(가칭)에도 건립기금 100억원을 기부했다. 넥슨이 어린이 의료 인프라에 후원한 금액은 총 666억원이며, 지원 시설의 누적 이용자는 약 84만명에 이른다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com