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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이유진과 결혼한 차경은이 임신 중에도 다양한 웨딩드레스를 완벽하게 소화하며 아름다운 신부 자태를 뽐냈다.

26일 차경은의 유튜브 채널에는 'VLOG | 웨딩촬영 , 본식드레스 피팅까지 결혼준비 막바지'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 이유진과 차경은의 웨딩 촬영 현장과 본식 드레스 피팅 과정이 담겼다.

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무엇보다 눈길을 끈 것은 차경은의 본식 드레스 피팅이었다. 현재 임신 중인 차경은은 본식에서 입을 드레스를 고르기 위해 여러 디자인의 웨딩드레스를 차례로 입어봤다. 풍성한 실루엣부터 깔끔한 라인이 돋보이는 드레스, 반짝이는 장식이 더해진 화려한 디자인까지 다채로운 스타일을 선보였다. 드레스마다 색다른 분위기를 연출하자 현장에서는 감탄이 이어졌다.

특히 2부 드레스로 슬림한 라인의 드레스까지 완벽하게 소화하며 또 다른 매력을 뽐냈다.

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한편 이유진과 차경은은 지난 14일 결혼식을 올렸다. 차경은은 앞서 지난 10월 결혼 소식을 전하며 임신 사실도 함께 공개해 많은 축하를 받았다.

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이유진은 중견 배우 이효정의 아들로 잘 알려져 있다. 여기에 차경은이 최근 배우 장동윤과 결혼한 김승윤의 동생이라는 사실까지 알려지며 관심을 모았다.

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jyn2011@sportschosun.com