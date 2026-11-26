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[스포츠조선 조윤선 기자] 박미선이 암 투병 이후 2년 만에 초코케이크를 맛보며 행복한 마음을 드러냈다.

26일 유튜브 채널 '미선임파서블'에는 '빵미선이 빵을 못 끊는 이유 ㅋㅋ 요즘 핫한 건강빵집 투어'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 박미선은 "내가 '빵미선'이라고 불릴 만큼 빵을 굉장히 좋아하는 것으로 유명한데, 아무래도 요즘은 제대로 먹지 못한다"고 털어놨다.

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암 투병 이후 빵을 거의 먹지 못했다는 그는 건강 빵집 투어에 앞서 "건강한 빵이라고 하면 맛이 없을 것 같다는 생각이 든다"며 "과연 건강하면서도 맛있는지 확인하기 위해 출동하겠다"고 말했다.

먼저 비건 디저트와 브런치를 판매하는 빵집을 찾은 박미선은 "우유와 달걀도 들어가지 않은 빵이 맛있을까"라며 의심했다.

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그러나 예상보다 담백하고 자극적이지 않은 맛에 감탄한 그는 "건강한 맛이라고 하면 맛없을 것으로 생각했는데 선입견이었던 것 같다"며 "물론 조금 슴슴한 것도 있지만 취향 차이"라고 평가했다.

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이어 비건 케이크를 맛보게 된 박미선은 "케이크를 얼마 만에 먹어보는 건지 모르겠다. 달기도 하고, 잘 안 먹으려고 한다"고 밝혔다. 그는 "비건 케이크라고 해서 기대가 크지는 않다. 아까도 이야기했지만 건강한 음식은 왠지 맛없을 것 같다는 편견이 있다"고 솔직하게 말했다.

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2년 만에 초코케이크를 맛본 박미선은 "아프고 난 뒤로는 거의 입에도 대지 않았다"며 감격했다. 이어 "맛있는 코코아를 먹는 듯한 느낌"이라며 "동물성 기름을 하나도 사용하지 않은 비건 케이크라는 게 신기하다"고 감탄했다.

박미선은 "그동안 먹지 못했던 맛있는 빵과 케이크를 오랜만에 맛봐서 정말 행복한 시간이었다"고 소감을 전했다.

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한편 박미선은 2024년 유방암 진단을 받은 뒤 모든 활동을 중단하고 항암 및 방사선 치료에 전념해 왔다. 이후 지난해 11월 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 치료 과정을 직접 전했다.

당시 박미선은 "완쾌라는 표현을 쓸 수 없는 유방암이다. 다시 생기면 또 치료하면 된다는 마음으로 살고 있다"라고 밝혔다.