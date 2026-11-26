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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 선우용여가 엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황의 불륜 의혹에 일침을 가했다.

26일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 선우용여가 서울 성북동 일대의 맛집을 찾아다니는 모습이 공개됐다.

이날 선우용여는 식사를 마친 뒤 디저트 가게로 향했다. 이 과정에서 젠슨 황의 불륜 의혹이 화두에 올랐고, 선우용여는 "왜 남자들이 바람을 피울까"라며 이해할 수 없다는 반응을 보였다.

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그는 "X 같은 XX. 돈만 벌면 이 XX이다. 왜 남자들은 돈만 벌면 바람을 피울까"라고 실제 욕까지 터져나오기도 했다.

특히 이날 선우용여는 세상을 떠난 남편과의 추억을 수차례 떠올리며 남다른 부부애를 드러냈던 터라 더욱 눈길을 끌었다.

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선우용여는 "애를 낳고 나면 남편이 소중한 걸 느낀다"며 "이 사람이 건강해야 연지하고 나도 행복하겠구나 싶었다"고 털어놨다.

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또 과거 남편과 함께 방문했던 삼청각을 찾아 결혼식 피로연을 열었던 장소를 둘러보며 추억에 잠겼다.

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그는 "우리 남편이 왜 이렇게 나를 맛있는 데 데리고 다녔나 생각해 보니까 내가 그렇게 잘 먹었다. 내가 먹는 모습을 보기만 해도 좋았나 보다"라며 애틋한 마음을 드러냈다.

이후 길상사를 방문한 선우용여는 시인 백석과 길상화 보살의 사랑 이야기를 언급하며 "옛날에는 한 사람을 사랑하면 끝까지 사랑했다. 난 그런 게 너무 좋다"고 소신을 밝혔다.

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한편 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 최근 불륜 의혹에 휩싸이며 논란의 중심에 섰다. 세계적인 기업을 이끄는 수장의 사생활 의혹이라는 점에서 국내외의 이목이 집중됐다.

olzllovely@sportschosun.com