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스마일게이트의 글로벌 게임 플랫폼 스토브가 연말 할인 행사 '블랙 스토브 데이'를 오는 30일까지 진행한다.

지난해에 이어 두 번째로 열리는 이번 행사는 '1년 중 가장 검은 6일'을 콘셉트로, 스토브 입점 게임을 최대 90% 할인된 가격에 판매한다. 할인 쿠폰의 최대 할인율도 기존 20%에서 30%로 높였다.

이번 할인전에는 다양한 장르의 인기 게임이 참여한다. '2026 대한민국 게임대상'에서 인디게임상을 수상한 호러 어드벤처 '골목길: 귀흔'을 비롯해 '러브 스티치: 시크릿 플러스', '슈퍼 판타지 킹덤'은 50% 할인한다. 중세 도시 건설 전략 게임 '매너 로드'와 오픈월드 좀비 생존 게임 '휴머니츠'는 35%, 턴제 전술 게임 '매너스'는 25%, '비욘드 디스 스타즈'는 20% 할인된 가격에 판매한다.

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쿠폰 혜택도 마련했다. 행사 참여 게임 76종에 적용할 수 있는 30% 할인 쿠폰과 컬렉션 게임 대상 20% 중복 할인 쿠폰, 행사에 참여하지 않은 게임에도 사용할 수 있는 10% 중복 할인 쿠폰 중 하나를 매일 지급한다. 이용자들은 행사 할인과 쿠폰을 활용해 다양한 게임을 구매할 수 있다. '블랙 스토브 데이' 참여작과 쿠폰 혜택 등 자세한 내용은 스토브 스토어 프로모션 페이지에서 확인할 수 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com