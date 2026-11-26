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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 황윤성이 아버지의 어마어마한 농장 규모와 1억 원 상당의 고가 농기계를 공개해 놀라움을 안겼다.

26일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 황윤성이 절친 이찬원과 함께 시골집으로 힐링 여행을 떠나는 모습이 공개됐다.

이날 공개된 VCR 속 황윤성과 이찬원은 고즈넉한 시골길을 나란히 걸었다. 두 사람을 반갑게 맞이한 이는 바로 황윤성의 아버지였다. 아버지는 바쁜 스케줄에도 시간을 내 찾아온 아들과 이찬찬을 두 팔 벌려 환영하며 반가움을 드러냈다.

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이후 황윤성과 이찬원은 아버지를 따라 농장 구경에 나섰다. 그런데 생각보다 훨씬 큰 농장 규모에 두 사람은 물론 스튜디오 패널들까지 놀라움을 감추지 못했다. 이를 지켜보던 '편스토랑' 식구들은 "농장 구경이 아니라 거의 마을 구경", "황윤성 알고 보니 도련님이었네"라며 감탄했다.

실제로 황윤성 아버지의 농장은 어마어마한 규모를 자랑했다. 고추 하우스는 물론 고추밭 3개와 깨밭 2개, 대파밭, 고구마밭, 배추밭에 논 4개까지 갖추고 있었다. 여기에 대형 창고와 대형 저장 냉장고, 각종 고가의 농기계는 물론 양계장까지 마련돼 있어 입을 다물지 못하게 했다. 특히 황윤성의 아버지는 농사에 사용하는 1억 원 상당의 고가 농기계, 일명 '농보르기니'까지 공개해 놀라움을 안겼다.

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한편 20여 년 동안 어마어마한 규모의 김장을 해왔다는 황윤성 아버지는 올해도 무려 400 포기의 김장을 준비했다.

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황윤성과 이찬원은 소금에 절인 배추 400 포기가 산처럼 쌓여 있는 것을 보고 경악을 금치 못했다. 그제야 아버지의 큰 그림을 안 두 아들은 열심히 김장 돕기에 나섰다.

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jyn2011@sportschosun.com