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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 연우가 두 달 만에 10kg을 감량하기 위해 하루에 밥 두 숟갈만 먹는 극단적인 다이어트를 했다가 건강 이상을 겪었다고 고백했다.

26일 첫 방송된 tvN '무쇠소녀단3'에서는 쇼트트랙 도전을 앞두고 한자리에 모인 설인아, 금새록, 한지현, 연우의 모습이 그려졌다.

이날 연우는 '무쇠소녀단3'에 합류한다는 소식을 들은 주변의 반응에 대해 "다들 '네가 왜?'라고 했다. '너 일어설 수는 있어?'라고도 하더라"고 말했다.

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금새록이 "평소에 많이 누워 있나 보다. 누워 있는 것을 좋아하냐"고 묻자 연우는 "앉아 있는 것도 별로 안 좋아하고 누워 있는 것을 위주로 꾸준히 운동해 왔다. 숨쉬기 운동 같은 느낌"이라고 너스레를 떨었다.

연우는 프로그램에 합류하게 된 이유로 건강 문제를 꼽았다. 그는 "두 달 만에 10kg 정도를 뺐다. 살이 많이 쪄 있었다"며 "살을 빼려고 정말 극단적으로 굶었다. 하루에 밥 두 숟갈 정도만 먹기도 했다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

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이어 "굶으면서 면역력이 너무 심하게 떨어졌다. 두드러기도 생기고 몸이 여러모로 좋지 않았다"고 털어놨다.

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연우는 "체중 관리를 잘하는 편이 아니어서 살을 급하게 빼야 하는 경우가 많았다"며 "굶는 것도 편하지는 않았지만 운동하기 싫고 밖에 나가기도 싫어서 편하게 빼고 싶은 마음에 굶었다"고 고백했다.

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그러면서 "이런 방식에서 벗어나 건강을 되찾고 싶었다"고 프로그램 합류 이유를 밝혔다.

머리부터 발끝까지 두드러기가 생겼다는 연우는 "가렵다 못해 아팠다. 그래서 많이 울었다"며 "건강하게 살고 싶었고 '이렇게 살면 안 되는데'라고 생각하던 때 설인아를 만났다"고 말했다.

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이어 "설인아가 나를 어두운 구석으로 데려가더니 '너 무쇠소녀단 어떻게 생각해? 같이 할래? 재미있어. 그런데 진짜 힘들어'라고 했다"고 당시를 떠올렸다.

연우는 설인아에 대해 "촬영장에서 에너지가 넘친다. 탄탄한 몸도 멋있고, 억지로 짜내는 것이 아닌 이 친구 자체의 밝은 에너지가 있다"며 "멋진 사람들을 보면 나도 그렇게 되고 싶고 부러웠다"고 말했다.

설인아는 "촬영장에서 연우에게 '나는 너를 건강하게 만들어주고 싶다'고 했다. 나도 똑같이 아팠기 때문"이라며 "나 역시 온몸에 염증이 생겨 대학병원에 다녔다"고 밝혔다.

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이어 "'무쇠소녀단'을 통해 어떻게 건강해지고 스스로 주체적인 삶을 살아갈 수 있는지 배웠다"고 덧붙였다.