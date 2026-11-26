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[스포츠조선 정유나 기자] '편스토랑' 야노시호가 50억 도쿄 집을 공개했다.

26일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 국민 외국인 며느리이자 추사랑의 엄마인 야노시호의 도쿄 일상이 공개됐다.

이날 공개된 VCR에서 야노시호는 '편스토랑' 제작진을 자신의 도쿄 집으로 초대했다. 추성훈, 야노시호, 사랑이가 함께 살았던 집이자 추성훈의 유튜브를 통해 화제를 모은 50억 원대 도쿄 집이었다. 야노시호는 집을 소개하며 "내 명의"라고 밝혀 눈길을 끌었다. 30년 모델 인생의 결실과도 같은 공간이라고. 이어 "추성훈 씨가 생활비는 준다"고 덧붙여 웃음을 안겼다.

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문을 열고 들어선 집은 모던하면서도 내추럴한 분위기의 인테리어로 시선을 사로잡았다. 널찍한 현관을 지나자 광활한 거실이 펼쳐졌고, 탁 트인 공간감이 감탄을 자아냈다. 무엇보다 예상과 달리 깔끔하게 정돈된 집 안 풍경이 눈길을 끌었다.

제작진이 "깨끗하네요"라고 감탄하자 야노시호는 "청소했다"고 답했다. 이어 "남편 때문에 다들 오해한다. 우리 집 지금은 밤티 안 난다"고 해명해 웃음을 더했다.

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그런가 하면 오랜만에 딸 추사랑도 등장해 반가움을 안겼다. 야노시호는 사랑이와 함께 사용하고 있는 침실을 공개했다. 엄마의 모델 DNA를 물려받은 사랑이는 어느덧 15세로 성장했으며, 큰 키와 긴 팔다리를 자랑했다. 특히 현재 키가 무려 172cm에 달한다고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

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야노시호는 사랑이와 한 침대에서 잠을 잘 때 겪는 고충도 털어놨다. 그는 "사랑이 다리가 진짜 길다. 그래서 대각선으로 자고, 잘 때 자리싸움도 한다"고 설명했다.

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이어 남편 추성훈이 아닌 딸 사랑이와 함께 잠을 자는 이유도 공개했다. 야노시호는 "남편은 사랑이 방에서 잔다"며 "남편은 단단한 매트리스와 추운 환경을 선호하고, 저는 푹신한 매트리스와 따뜻한 온도를 좋아한다. 수면의 질이 정말 중요하다"고 밝혔다. 그러면서 "특히 남편과 나는 운동선수와 모델이기 때문에 더 중요하다"고 덧붙였다.

jyn2011@sportschosun.com