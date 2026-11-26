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[스포츠조선 정유나 기자] 야노시호가 850만 원 상당의 수소 호흡기, 고가 명품 식기 컬렉션까지 공개하며 남다른 도쿄 일상을 전했다.

26일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 국민 외국인 며느리이자 추사랑의 엄마인 야노시호의 도쿄 일상이 공개됐다.

이날 야노시호는 추성훈의 유튜브를 통해 화제를 모았던 50억 원대 도쿄 집을 소개했다.

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특히 야노시호는 사랑이와 함께 사용하는 침실을 공개하며 남다른 자기관리 비법을 밝혀 눈길을 끌었다. 평소 수면의 질을 중요하게 생각한다는 그는 침대 옆에 수소 호흡기를 두고 꾸준히 관리하고 있었다.

야노시호는 "수소는 지구상에서 가장 작은 원소로, 세포 깊숙한 곳까지 흡수돼 나쁜 균을 없애준다고 한다"며 "안티에이징 효과도 있다. 일본 연예계와 패션계에서는 유행"이라고 설명했다.

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수소 호흡기로 관리한 지 3년째라는 야노시호는 제품 가격을 묻는 제작진의 질문에 "100만 엔"이라고 답해 놀라움을 안겼다.

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이어 야노시호는 집 안에 보관 중인 최고급 명품 식기 컬렉션도 공개했다. 각종 명품 브랜드의 고급스러운 접시와 식기들이 가지런히 진열돼 있어 감탄을 자아냈다.

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식기 가격을 묻자 야노시호는 "모른다. 오래 모았다"고 답했다. 오랜 시간 하나둘씩 모아온 명품 식기 컬렉션에서 남다른 취향과 여유가 엿보였다.

jyn2011@sportschosun.com