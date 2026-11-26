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[스포츠조선 이지현 기자] 고된 배달 노동으로 하루 9만 원을 번 남편과 하루 만에 10만 원을 써버린 아내의 모습에 서장훈이 호통을 쳤다.

26일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 아내의 과소비 문제로 갈등을 빚는 '미성숙 부부'의 사연이 공개됐다.

이날 공개된 일상 영상에서는 경제적 상황을 고려하지 않는 아내의 소비 습관이 드러났다. 아내는 평소 습관적으로 택시를 이용한다고 인정했다.

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퇴근 후 집으로 돌아온 남편은 아내와 지출 내역을 두고 대화를 나눴다. 남편이 보내준 10만 원을 아내가 하루 만에 모두 써버린 것. 특히 아내는 왕복 택시비로만 3만 원이 넘는 돈을 지출했다고 밝혔다.

이에 남편은 "너는 뭐만 하면 택시라고 하니까 내가 돈 주기가 싫다"며 불만을 터뜨렸다.

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이날 남편이 배달 일을 하며 벌어들인 돈은 9만 원이었다. 아내의 하루 지출액이 남편의 하루 수입을 넘어선 셈이다. 남편은 "저는 그 상황에 진짜 짜증 났다"고 당시 심경을 털어놨다.

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특히 남편이 돈을 버는 과정이 공개되면서 안타까움을 더했다. 남편은 물까지 맞아가며 배달 일을 이어갔고, 배달 중 음식을 떨어뜨리는 사고까지 겪었다. 결국 해당 음식은 폐기됐고 남편은 배달비조차 받지 못했다.

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온갖 고생을 감수하며 벌어들인 돈이 아내의 하루 지출액에도 미치지 못한 것이다.

이런 가운데 아내는 경제활동을 하지 않는 이유로 남편을 꼽았다. 과거 요양보호사와 간병인 등 세 가지 일을 동시에 할 정도로 열심히 살았지만, 남편을 만난 뒤 정신적으로 힘들고 숨이 차는 증상까지 겪으면서 일을 그만두게 됐다는 설명이었다.

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반면 남편은 아내가 직장에서 반복적으로 해고를 당하면서 자신감을 잃은 것 같다고 이야기했다. 아내가 일을 하지 않는 이유를 두고도 부부는 서로 다른 시각을 보였다.

이를 지켜보던 서장훈은 "아무 생각 없이 살면 어떡해!"라고 호통을 치며 답답한 심경을 드러냈다.

olzllovely@sportschosun.com