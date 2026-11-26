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[스포츠조선 조윤선 기자] 조승우가 결혼하지 못한 이유를 어머니의 발언 탓으로 돌리며 너스레를 떨었다.

26일 유튜브 채널 '옆집 부부 서현철 정재은'에는 '[조승우 & 전미도] 조승우의 갱년기(?) 고백부터 ㅇㅍㄹㅌ 고백까지 최초 공개. 찐 맥락 없는 수다도 함께 합니다!!'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 조승우는 "요즘 초미의 관심사가 건강"이라며 "운동하고 영양제 많이 챙겨 먹는다"고 말했다. 이어 "요즘에 뜬금없이 아프다. 갑자기 알레르기가 일어난다거나"라고 털어놨다.

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만 46세에 갱년기가 찾아온 것 같다는 그는 "다 부질없다고 느낀다"며 "우울하다"고 말했다. 또 최근에 임플란트를 했다면서 "갑자기 멀쩡한데 어금니를 빼야한다고 하더라. 이 밑에 잇몸이 다 녹아서 발치했다. 어금니 없는 남자"라며 "(원인은) 면역력 때문인 것 같다. 남성 호르몬 수치도 떨어지고 그래서 눈물도 많이 난다"며 우는 시늉을 해 웃음을 안겼다.

조승우는 "너무 애늙은이같이 살아와서 그런 것 같다. 20~30대 때도 일만 하고 도대체 나는 어디에 있는 거지 싶다"며 지나온 시간을 돌아봤다.

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이어 서현철·정재은 부부를 향해 "두 분은 결혼이라도 하지 않았느냐. 나는 이미 그 나이를 넘었는데도 아직 혼자"라며 씁쓸한 마음을 드러냈다.

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결혼하고 싶으냐는 질문에는 "어렸을 때 엄마가 나에게 '너는 결혼 못 할 거다. 좁쌀영감 같아서 누가 너한테 시집오겠느냐'고 했다"고 답했다.

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서현철이 "어머님이 보셨으니 정확하게 보셨을 텐데"라고 거들자 조승우는 "엄마가 들으라고 하는 이야기다. 엄마 말 때문에 장가를 못 가고 있다"고 받아쳐 웃음을 더했다.

그러면서도 "항상 엄마는 옳다. (내게) 약간 좁쌀영감이 있다. 되게 소심하다"고 인정했다.