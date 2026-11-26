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[스포츠조선 이지현 기자] '이혼숙려캠프' 미성숙 부부 남편이 아내와 아내의 친구를 모두 갖고 싶었다는 충격적인 고백으로 출연진을 경악하게 했다.

26일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 '미성숙 부부'의 가사조사와 심층 상담 현장이 공개됐다.

이날 남편 측 가사조사 영상에서는 아내의 외도 사실이 드러났다. 아내는 혼인신고 3개월 만에 SNS를 통해 알게 된 남성과 동거는 물론 신체적 관계까지 맺었다고 고백했다.

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심지어 아내는 남편에게 "네가 날 외롭게 해서 그 남자를 만난 것"이라며 외도의 책임을 돌렸다. 이에 서장훈은 "뭐가 그렇게 당당해요!"라며 분노했다.

그러나 이어진 아내 측 가사조사에서는 남편의 충격적인 실체가 드러났다.

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아내를 지켜주고 싶다던 남편은 일하고 싶을 때만 일을 나가는가 하면 월세까지 수차례 밀리는 등 무책임한 모습을 보였다. 그러면서도 자신의 오토바이에는 돈을 아끼지 않았다.

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더욱 충격적인 것은 남편 역시 외도를 했다는 사실이었다. 남편은 아내와 함께한 술자리에서 아내의 친구에게 마음을 고백하고 뽀뽀까지 한 것으로 드러났다.

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특히 남편은 당시 심경에 대해 "아내랑은 헤어지기 싫고, 아내 친구랑은 연애하고 싶고. 둘 다 가지고 싶은데 안 되니 참 답답했다"고 털어놔 모두를 경악하게 했다.

남편의 충격적인 고백을 들은 아내는 결국 눈물을 쏟았다. 앞서 남편을 두둔했던 이동건마저 "아이씨, 참. 드라마에서도 쉽지 않은 대사다"라며 황당함을 감추지 못했다.

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부부의 잇따른 외도 고백에 서장훈 역시 "아주 스펙타클하네"라며 기막혀 했다.

olzllovely@sportschosun.com