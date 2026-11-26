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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이지훈의 아내 아야네가 둘째 출산 후 산후조리원에서의 근황을 전했다.

26일 아야네는 자신의 SNS에 "축하해 주시는 분들 너무 많아서 기쁜 나날을 보내고 있다. 전 조리원에 들어왔다"며 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 산후조리원에서 편안한 차림으로 거울 셀카를 찍고 있는 아야네의 모습이 담겼다. 출산 직후에도 청초한 미모를 자랑한 아야네는 지인들에게 받은 과일 바구니 선물 앞에서 양손으로 브이(V) 포즈를 취하며 행복한 미소를 지었다.

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아야네는 둘째 아이에 대해 "복복이는 먹성이 좋아 매일 잘 먹고 잘 자고, 조리원 선생님들 덕에 편히 쉬면서 지내고 있다"고 전했다.

다만 첫째 출산 때와는 사뭇 달라진 산후조리원 생활에 대한 솔직한 심경도 털어놨다.

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아야네는 "둘째라 그런지 제가 28개월 동안 해외여행 때 빼곤 루희를 안 챙긴 날이 없었다. 바쁘고 시끌벅적한 상황에 너무 익숙해져 있어서 아무도 없고 할 일도 많지 않은 이 공간이 이제 어색하기도 하다"고 고백했다.

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이어 "첫째 때는 남편이 거의 매일 함께 있었는데 루희 케어와 스케줄이 있어 같이 있는 시간이 많지 않기도 하다"면서도 "이때가 마지막이다 생각하고 더욱더 열심히 쉬어보도록 하겠다"고 덧붙였다.

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또 아야네는 "제가 아이를 첫째 때 어떻게 낳았는지 아시는 분? 둘째는 정말 또 다른 스토리가 펼쳐졌다. 썰 풀어볼까요?"라며 둘째 출산 비하인드 공개를 예고해 궁금증을 자아냈다.

이에 누리꾼들은 "고생했어요. 몸조리 잘하세요", "이제 앞으로 걸어가는 길은 꽃길일 겁니다", "엄마에겐 지금이 제일 중요한 때입니다" 등의 반응을 보이며 축하와 응원을 보냈다.

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한편 이지훈은 지난 2021년 14세 연하의 일본인 아야네와 결혼했다. 두 사람은 2024년 첫째 딸 루희를 품에 안았으며 최근 둘째까지 출산하며 네 식구가 됐다.

olzllovely@sportschosun.com