Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 김혜은이 53세라는 나이가 믿기지 않는 늘씬한 레깅스 자태를 공개했다.

25일 김혜은의 유튜브 채널에는 '남대문시장 30년 경력 베테랑 김혜은의 쇼핑 코스 대공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김혜은은 몸에 밀착되는 크롭 티셔츠와 레깅스를 입은 채 집에서 운동을 하고 있었다. 이를 본 제작진은 "저 오기 직전에만 하신 거 아니죠?"라며 의심의 눈초리를 보냈고, 김혜은은 "이 사람이 날 뭘로 보고!"라고 받아쳐 웃음을 안겼다.

Advertisement

운동을 마친 김혜은은 자리에서 일어났고, 몸에 밀착되는 레깅스 차림으로 늘씬한 몸매를 드러내 눈길을 끌었다. 올해 53세라는 나이가 믿기지 않는 늘씬한 몸매와 철저한 자기관리가 감탄을 자아냈다.

앞서 김혜은은 집에서 촬영한 유튜브 영상 속 의상을 두고 일부 구독자들에게 지적을 받은 바 있다. 당시 그는 "그날 끈 소매 옷을 입고 촬영했다. 그런데 몇 분이 '옷 좀 입어라', '옷이 야하다'라고 댓글을 달았더라"고 밝혔다.

Advertisement

이어 "민소매를 입고 딱 붙는 쫄바지를 입어야 살이 튀어나오고 엉밑살이 보인다. 엉밑살이 처져 있으면 힘을 주고 해야 몸매 관리가 된다"며 "일부러 정신 차리려고 집에 있을 때 딱 붙는 옷을 입는다"고 설명했다.jyn2011@sportschosun.com