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[스포츠조선 조윤선 기자] 조세호가 최근 일이 줄면서 수입이 없었다고 솔직하게 털어놨다.

26일 유튜브 채널 '모르는 데 어떻게 가요'에는 '촬영분 통편집으로 길거리에 내몰린 조세호'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 명동으로 향하던 조세호는 어머니와 함께 명동성당을 찾은 한 초등학생과 마주쳤다. 초등학생은 잠시 망설이다가 조세호에게 "돈 많냐"고 기습적으로 물어 웃음을 안겼다.

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당황한 조세호는 "돈이 적지는 않은데 최근에 일이 좀 없었다"고 솔직하게 답했다. 초등학생과 헤어진 뒤에도 그는 "돈이 없는 건 아니고 최근에 수입이 없었다고 이야기한 것"이라고 거듭 강조해 웃음을 더했다.

조세호는 길거리 인터뷰를 진행하던 중 한 시민으로부터 "가게를 오픈했냐"는 질문을 받기도 했다. 가게 앞에 머물며 팬들의 사진 촬영 요청을 들어주다가 개업 홍보를 하는 것으로 오해받은 것.

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조세호는 "오픈한 것 아니다. 이 앞에 계속 서 있으니까 개업 기념 홍보인 줄 아는 것 같다"며 "가게 이름도 '엉클조'"라고 말해 웃음을 터뜨렸다.

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한편 조세호는 지난해 12월 조직폭력배로 지목된 인물과의 친분 및 금품 수수 의혹에 휩싸였다. 당시 소속사는 "단순한 지인 관계일 뿐 금품을 주고받은 사실은 없다"며 관련 의혹을 전면 부인했다.

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조세호 역시 "예전부터 여러 지방 행사를 다니다 보니 이전에는 몰랐던 다양한 사람들을 만나게 됐다"며 "많은 분이 우려하시는 것처럼 그 인연으로 인해 제기된 의혹은 전혀 사실이 아니라는 점을 말씀드린다"고 해명했다.

그러나 논란이 확산하자 조세호는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'과 KBS 2TV '1박 2일'에서 자진 하차하며 방송 활동을 축소했다. 넷플릭스 예능 '도라이버' 출연은 이어갔지만 최근 프로그램이 종영하면서 유일한 고정 예능과도 작별했다.

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이후 조세호는 '유 퀴즈 온 더 블럭' 초창기 제작진과 손잡고 유튜브 활동에 나서며 시청자들과 다시 만나고 있다.