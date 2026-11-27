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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 이지현이 미모의 딸 서윤이와 효소찜질을 즐기며 오붓한 시간을 보냈다.

25일 이지현의 유튜브 채널에는 '중1딸과 화해 데이트 하고 왔습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 이지현이 중학교 1학년 딸 서윤이와 함께 효소찜질을 받으러 간 모습이 담겼다.

이날 이지현은 평소 효소찜질에 관심이 많았다며 기대감을 드러냈다. 두 사람은 편백나무 톱밥과 쌀겨를 활용한 효소찜질에 도전했다. 20분간 찜질을 받은 이지현은 "너무 따뜻하다", "천국 같다"며 만족감을 표했다. 반면 서윤이는 "너무 뜨겁다"며 힘들어하는 모습을 보여 웃음을 안겼다.

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찜질 도중에는 모녀의 현실적인 대화도 이어졌다. 이지현은 딸에게 "엄마한테 하고 싶은 얘기 있냐. 지금 얘기하면 다 용서해 주려고 한다"고 물었다. 그러자 서윤이는 "오늘 친구랑 놀고 몇 시까지 들어갈 수 있냐"고 물으며 외출 허락을 구했다.

이에 이지현은 "누구랑 어디서 놀 건지만 얘기해 주면 10시"라고 쿨하게 답했다. 딸의 외출 시간을 두고 벌어진 모녀의 대화가 웃음을 자아냈다.

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영상이 공개된 뒤에는 서윤이의 미모를 향한 구독자들의 반응도 이어졌다. 구독자들은 "서윤이 너무 예쁘다. 연예인상이다", "배우 전종서 닮았다", "엄마 닮아 역시 예쁘다", "분위기 있게 예쁘다" 등의 댓글을 남기며 감탄했다.

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한편 이지현은 2016년과 2020년 두 차례 이혼했으며, 현재 홀로 딸과 아들을 키우고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com