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[스포츠조선 조윤선 기자] 전혜빈이 가족과 함께하는 소소한 일상을 공개했다.

26일 전혜빈의 유튜브 채널에는 '전혜빈 가족 최초 공개. 주말 육아 절찬 상영 중 [브이로그 모음zip]'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 전혜빈은 남편, 아들과 함께 떠난 2박 3일 가족 여행을 공개했다. 아들은 숙소에 도착한 후 아빠에게 곳곳을 소개했고, 남편은 아들의 말에 혼신의 리액션으로 화답하며 다정한 부자의 모습을 보여줬다.

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이후 전혜빈은 "지금 긴급 상황이 발생했다. 아기를 재우다가 남편도 함께 잠들어버려 혼자만의 시간이 생겼다"며 뜻밖에 찾아온 자유를 만끽했다. 순식간에 안주를 만든 그는 홀로 와인을 마시며 여유로운 시간을 보냈다.

여행 마지막 날 밤에도 남편과 아들이 먼저 잠들자 전혜빈은 다시 한번 혼자만의 시간을 즐겼다. 그는 "아이가 언제까지 우리와 놀아줄지 모르지 않느냐. 놀아준다고 할 때 열심히 함께하려고 한다. 그러지 않으면 나중에 후회할 것 같다"며 아들을 향한 애틋한 마음을 드러냈다.

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이어 "이런 영상을 종종 찍어서 올리겠다. 소소한 나날이라 큰일이나 재미있는 일이 있을지는 모르겠지만 나에게는 굉장히 소중한 하루하루"라고 말했다.

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그러면서 "너무 어렸을 때부터 소위 말해 빡세게 살다 보니 소소한 행복을 느낄 수 있는 시간이 굉장히 소중하다"며 가족과 함께하는 평범한 일상의 의미를 되새겼다.

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전혜빈은 가족과 올해 마지막 바다를 보기 위해 떠난 양양 여행기도 공개했다. 신나게 물놀이를 즐긴 세 식구는 숙소에서 마시멜로를 구워 먹고, 전혜빈의 유튜브 시작을 기념해 건배하는 등 화목한 시간을 보냈다.

한편 전혜빈은 2019년 2세 연상의 치과의사와 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다.