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[스포츠조선 조윤선 기자] 브라이언이 서인영의 연예인 전 남자친구 실명을 언급한 데 이어, 두 사람의 과거 연애사까지 공개했다.

25일 유튜브 채널 '더 브라이언'에는 '서인영 개과천선 실패!? 샤우팅 난무하는 광란의 홈파티 (음주, 자쿠지, 과거 폭로전)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 브라이언은 서인영과 상황극을 펼치던 중 "20년 전에 '리스'는 왜 만났어"라고 기습적으로 물었다.

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과거 남자 친구 이름이 나오자 서인영은 "그놈의 리스! 잘살고 있는 애한테 자꾸 왜 그러냐"며 발끈했다. 브라이언이 "잘살고 있는지는 모르겠다"고 너스레를 떨자 서인영은 "내가 왜 전 남자 친구 이야기를 해야 하느냐"며 황당해했다.

이어 서인영은 브라이언의 전 여자 친구 이름을 언급하며 "오빠 전 여자친구 이야기도 다 풀겠다"고 맞섰다. 하지만 브라이언은 "누군지 모르겠다"며 능청스럽게 모르는 척했다.

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이후 두 사람은 친해지게 된 계기를 밝혔다. 서인영은 "브라이언이 내 전 남자 친구의 친구였다"고 말했고, 브라이언은 "둘이 다퉜을 때 옆에서 내가 보면서 둘이 안 죽이게끔 중재해 줬다. 둘이 치고받고 싸울까봐 진짜 걱정했다"고 털어놨다.

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서인영이 "진짜 어렸을 때라 열정적으로 한 것 같다"고 말하자, 브라이언은 "킴 카다시안인 줄 알았다. 물 던지고 치고받고 싸울 것 같았다"고 말해 웃음을 안겼다.

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이에 서인영은 "걔가 사람을 열받게 했다"면서 "나는 이제 안 그런다"고 강조했다.

한편 서인영은 2003년 그룹 샵 멤버 크리스와 함께 찍은 사진이 공개되면서 열애설에 휩싸인 바 있다. 미국 국적인 크리스는 팀 해체 이후 미국에서 사업하는 것으로 알려졌다.