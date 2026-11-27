Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 김대호가 프리랜서 2년 차에 느낀 치열한 생존 경쟁의 현실을 고백했다.

26일 유튜브 채널 '뉴스안하니'에는 '프리 2년 차, 힘들다고 말도 못 해요'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 전종환 아나운서는 넷플릭스 예능 '어디로 튈지 몰라'에 출연한 김대호를 보며 안타까움을 느꼈다고 밝혔다. 그는 "그걸 보면서 약간 슬픈 지점이 있었다. 대호가 방송을 너무 열심히 하면서 팀을 이끌어가더라. 이름값도 올라갔고 받는 출연료도 있지 않느냐"고 말했다.

Advertisement

이어 "예전에는 하기 싫은 표정을 지으면서 '언제 끝나냐. 빨리 끝났으면 좋겠다'고 하는 게 우리가 알던 대호였다"며 "그런데 방송에서 뭔가 하나를 잡아 웃겨야 하고 사람들을 이끌어야 한다는 강박이 느껴졌다. 그걸 보면서 '대호가 아닌데'라는 느낌을 받았다"고 털어놨다.

김대호는 "맞다. 정확하다"고 인정했다. 그는 "분명히 힘든 점이 있다. 하지만 아나운서국에 있을 때의 모습만 보여줘서는 밖에서 경쟁력이 없다"며 "그래서 나는 지금도 나를 갈아내는 중이다. 내가 어떤 색깔을 가졌는지 알려면 어쨌든 갈아봐야 하지 않겠느냐"고 말했다.

Advertisement

그러면서 "내가 가지고 있던 것만으로는 상대가 되지 않는 곳이 이 시장이더라"며 프리랜서로 살아남기 위해 달라질 수밖에 없었던 이유를 설명했다.

Advertisement

박지민 아나운서도 지난해 MBC에브리원 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드' 촬영 당시 김대호의 모습을 떠올렸다. 그는 "라오스에서 갑자기 코끼리에게 뛰어드는 장면이 있었는데 망설임 없이 10초 만에 뛰어들더라"고 말했다.

Advertisement

이어 "나중에 수입을 물어봤더니 '너도 통장에 찍히는 돈을 보면 뛰어들 거다. 뛰어들 수밖에 없는 게 있다'고 하더라"고 전해 웃음을 안겼다.

그러자 김대호는 "코끼리 코나 발에 차이는 것보다 제작진에게 차이는 게 더 아프다"며 "이제는 내가 해야 할 역할을 해내지 않으면 다른 사람들에게 큰 피해가 될 수 있기 때문에 책임감이 생긴 것 같다"고 밝혔다.

Advertisement

전종환이 "예전에는 청년 같은 눈빛이었는데 지금은 가장의 눈빛"이라고 하자 김대호는 "실제로 지금 가장이다. 어머니와 아버지를 포함해 내가 집안의 대장"이라고 답해 웃음을 자아냈다.

김대호는 프리랜서 전향을 고민하는 박지민에게 현실적인 조언도 건넸다. 그는 "나오면 후회할까 봐 그런다. 솔직히 나도 힘들다"며 "아나운서국에 있을 때 '저 사람은 아나운서를 하기 위해 태어났다'고 생각한 사람들이 몇 명 있었는데 밖에 나와 보니 방송계에도 따라갈 수 없는 사람들이 너무 많더라"고 말했다.

이어 "정말 프리랜서를 하고 싶은 마음이 크다면 말리고 싶지는 않다. 자기 인생은 자신이 사는 것"이라면서도 "생각한 것보다 더 단단히 마음먹고 나와야 한다"고 강조했다.

Advertisement

수입에 대해서는 "열심히 일하면 회사를 다닐 때보다 많이 번다. 돈이 목적이 돼서는 안 되지만 연료는 될 수 있다"며 "밖에 나가서 눈 딱 감고 무슨 일이든 하겠다는 생각이 있어야 한다"고 조언했다.

김대호는 "나도 지금 두렵다. 하루하루 두려움에 떨면서 살고 있다"고 솔직하게 고백했다. 올해 스케줄이 꽉 차 있다는 말에는 "정말 다행이지만 그런 것들이 순식간에 없어질 수도 있는 곳"이라며 "그 현실을 감당하고 자신의 선택을 감내할 자신이 있다면 말리지는 않겠다"고 덧붙였다.