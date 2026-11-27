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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 에픽하이 투컷이 가수 존박의 디스곡에 분노한 가운데 타블로까지 곡 제작에 가담한 사실이 밝혀졌다.

26일 에픽하이 유튜브 채널에는 존박의 디스곡에 대한 대책을 마련하기 위해 한자리에 모인 타블로, 미쓰라, 투컷의 모습이 공개됐다.

앞서 존박은 투컷의 본명인 김정식을 언급하며 랩 실력부터 외모까지 저격하는 디스곡을 선보였다.

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이날 타블로는 자신도 모르게 같은 그룹 멤버를 디스하는 곡에 참여하게 됐다며 웃음을 터뜨렸다.

타블로는 존박에게 갑작스럽게 연락을 받았다며 "왜 투컷을 디스하냐고 물었더니 지금 힙합계에서 가장 핫한 인물이라고 하더라. 정식이가 관심받는 걸 좋아하니까 재미있고 귀여운 소재만 줬는데 생각보다 세게 나왔다"고 털어놨다.

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미쓰라 역시 해당 영상을 오는 길에만 다섯 번이나 봤다며 디스곡 가사를 완벽하게 따라 해 투컷의 분노를 유발했다.

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이에 투컷은 쌓인 울분을 어떻게 풀어야 할지 모르겠다며 맞디스곡 제작을 고민했다. 하지만 직접 랩을 쓰기도 어렵고 후배들에게 존박을 대신 디스해 달라고 부탁할 수도 없다며 답답함을 토로했다.

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특히 투컷은 자녀들의 반응을 걱정했다. 투컷은 딸을 데리러 갔다가 다른 학부모들이 자신을 놀리거나 중학생 아들의 친구들이 디스곡 가사를 따라 부르면 어떻게 하냐며 울상을 지었다.

아내 역시 디스곡의 존재를 아직 모른다는 투컷은 아내까지 자신을 놀릴지 궁금하다며 복잡한 심경을 드러냈다.

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그러나 타블로와 미쓰라의 놀림은 멈추지 않았다. 두 사람은 존박의 디스곡을 반복 재생하는가 하면 투컷에게 성형수술을 하고 개명하라는 황당한 해결책까지 내놔 웃음을 자아냈다.

타블로는 최근 10년간 힙합계에서 벌어진 일 중 가장 흥미롭다며 켄드릭 라마와 드레이크의 디스전보다 이번 사건의 결말이 더 궁금하다고 너스레를 떨었다.

또 타블로는 "23년 연예계 생활을 하면서 존박이 DJ 투컷을 랩으로 디스할 줄은 상상도 못 했다"며 폭소했다.

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결국 투컷은 존박에게 직접 전화를 걸었다. 투컷은 다짜고짜 "왜 나야? 왜 나를 디스하냐"고 따졌고, 당황한 존박은 뒤늦게 투컷임을 알아채고 연신 형님을 외쳤다.

투컷은 존박에게 다음 날 만나자고 제안하는가 하면 디스곡 영상에서 즐거워했던 가수 곽진언까지 데려오라고 요구했다.

이에 존박은 곽진언의 태도를 바로잡아 함께 데려가겠다고 답했다. 제작진은 다음 주 후속 이야기를 예고해 두 사람의 대면에 대한 궁금증을 높였다.

olzllovely@sportschosun.com