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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 류승룡이 작품을 선택하는 현실적인 기준을 솔직하게 털어놨다.

26일 유튜브 채널 '피디씨 by PDC'에는 제주에서 휴식을 즐기는 류승룡의 모습이 공개됐다.

이날 류승룡은 흥행에 성공한 작품과 그렇지 못한 작품을 바라보는 자신의 생각을 밝혔다.

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류승룡은 관객 수가 적어 민망할 때도 있지만, 판단을 잘못해 작품이 당초 의도했던 방향에서 벗어났을 때도 민망함을 느낀다고 털어놨다. 오히려 흥행에 성공하고도 민망할 때가 있다며 자신만의 균형점을 찾아가고 있다고 설명했다.

특히 류승룡은 작품을 선택하는 기준이 연기 경력에 따라 달라졌다고 밝혔다. 배워야 한다는 생각에 무조건 작품을 해야 하는 시기가 있었고, 이후에는 다른 조건을 보지 않고 함께 작업하고 싶은 감독을 따라 작품을 선택하기도 했다고.

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또 신인 감독에 출연료가 적더라도 작품 자체가 좋으면 출연을 결정하는 경우가 있었다고 밝혔다.

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반대로 출연료가 좋은 작품을 선택할 때도 있었다는 류승룡은 자신 역시 한 가정의 가장이고 생계가 걸린 일이기 때문이라고 솔직하게 고백했다.

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류승룡은 시간이 흐르면서 감독, 작품, 출연료라는 세 가지 조건 가운데 두 가지 정도가 충족되면 작품을 선택하게 됐다고 설명했다.

이어 영화 '극한직업' 이후에는 결과보다 과정의 행복을 중요하게 생각하게 됐다며 흥행은 관객의 몫인 만큼 함께 일하는 사람들이 행복하고 편안하게 작업할 수 있는 환경을 만들기 위해 노력한다고 밝혔다.

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또한 류승룡은 요즘에는 사람들이 배우를 너무 빨리 잊고 드라마 역시 빠르게 잊힌다며 언젠가는 자신도 일하고 싶어도 쉬어야 하는 순간이 올 것이라고 이야기했다. 이에 주어진 기회를 선물처럼 감사하게 받아들이고 있다고 덧붙였다.

olzllovely@sportschosun.com