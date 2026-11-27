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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이도현이 한소희를 향한 세심한 배려로 글로벌 팬들의 마음을 사로잡았다.

26일 필리핀 마닐라 마카티시 아얄라몰에서는 무신사 스탠다드 현지 매장 오픈 기념행사가 열렸다. 이날 브랜드 모델로 활동 중인 이도현과 한소희가 나란히 참석했다.

한소희는 금발 헤어스타일에 짧은 베이지색 원피스와 항공점퍼를 매치해 독보적인 분위기를 자아냈다. 이도현은 블랙 셔츠에 데님 재킷, 회색 슬랙스를 착용하고 깔끔하게 넘긴 헤어스타일로 훈훈한 비주얼을 뽐냈다.

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특히 이날 이도현의 매너가 현지 팬들의 시선을 사로잡았다. 포토월 촬영을 마친 두 사람은 행사장을 가득 메운 팬들과 기념사진을 촬영하는 시간을 가졌다. 이 과정에서 한소희는 짧은 원피스 탓에 바닥에 앉기를 잠시 머뭇거렸다.

이를 알아챈 이도현은 곧바로 자신이 입고 있던 데님 재킷을 벗어 한소희에게 건넸다. 한소희가 다리를 가릴 수 있도록 배려한 것.

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해당 장면은 현지 매체와 팬들의 SNS를 통해 공유됐다. 이도현의 자연스러운 배려에 해외 팬들 역시 하트 이모티콘을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.

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이도현은 재킷을 건네는 데 그치지 않고 한소희가 자리에 앉은 뒤에도 다리가 드러나지 않도록 옷매무새를 정리해 주는 등 세심한 모습을 보였다. 이를 지켜보던 팬들은 환호성을 질렀고, 한소희 역시 손으로 입을 가리며 웃음을 터뜨렸다.

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한편 이도현은 최근 임지연은 넷플릭스 시리즈 '더 글로리'를 통해 인연을 맺고 2023년 4월 공개 열애를 시작했으나 지난 24일 결별을 공식 인정했다. 양측 소속사는 두 사람이 서로의 앞날을 응원하는 좋은 동료로 남기로 했다고 밝혔다.

olzllovely@sportschosun.com