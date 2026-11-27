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[스포츠조선 정유나 기자] 변호사 겸 방송인 서동주가 임신을 위해 향이 나는 제품을 모두 멀리하고 있다며 2세를 향한 간절한 마음을 드러냈다.

26일 서동주의 유튜브 채널에는 '서동주 집 구석구석 공개'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 서동주는 엄마 서정희를 따라 정리한 서랍을 공개했다.

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집을 둘러보던 제작진은 향수를 발견하고 서동주에게 "원래 향수 엄청 많던데 요즘도 써요?"라고 물었다.

이에 서동주는 "향수 이제 아예 안 쓴다. 그냥 있기만 하다"라고 답해 눈길을 끌었다. 향수를 사용하지 않는 이유에 대해서는 "난임에 안 좋다고 한다. 향이 들어간 걸 다 안 쓰기 시작했다. 그게 향수든 뭐든"이라고 솔직하게 밝혔다.

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이어 서동주는 향이 나는 제품을 최대한 멀리하고 있다고 설명했다. 그는 "그냥 빨래할 때도 향 내는 거 안 쓴다. 최대한 향 없는 무향 무취의 제품으로만 빨고 말린다. 향수도 안 뿌리고 로션도 무향 무취 최대한 쓴다. 점점 약간 사람이 그냥 본연의 향만 나는 것 같아"라고 덧붙였다.

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한편 서동주는 고(故) 개그맨 서세원, 방송인 서정희의 딸로, 미국에서 변호사로 활동했다. 지난해 엔터업계 종사자와 재혼했으며 난임으로 인해 3년째 시험관 시술을 진행 중이다.

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jyn2011@sportschosun.com