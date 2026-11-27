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[스포츠조선 정유나 기자] 발레리나 윤혜진이 남편인 배우 엄태웅의

26일 윤혜진의 유튜브 채널에는 '하루에 몇 끼 가능? 엄씨들이 먹고 반한 군산 또.갈.집 대방출'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 윤혜진은 남편 엄태웅, 딸 지온 양과 함께 3박 4일 일정으로 군산 여행을 떠났다.

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군산으로 향하던 중 운전대를 잡은 엄태웅은 자율주행 기능이 탑재된 전기차를 운전해 눈길을 끌었다. 중고차로 구매한 해당 차량에 대해 엄태웅은 "최근 나온 차는 훨씬 좋은데 자율주행이 안 된다. 대신 이 모델은 자율주행이 가능하다"고 설명했다.

이에 윤혜진은 남편의 건강 상태와 딸을 위한 오랜 뒷바라지를 언급했다. 그는 "엄태웅이 허리가 안 좋다. 7년째 엄지온 라이딩을 하면서 발만 신경 안 써도 훨씬 몸에 무리가 덜 가더라"고 말했다.

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한편 윤혜진은 2013년 배우 엄태웅과 결혼해 슬하에 딸 지온 양을 두고 있다. 지온 양은 올해 성악 전공으로 선화예술중학교에 입학했다.

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jyn2011@sportschosun.com