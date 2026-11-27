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[스포츠조선 정유나 기자] 먹방 유튜버 쯔양이 새로 이사한 사무실을 공개했다.

26일 쯔양의 유튜브 채널에는 '이사한 회사 최초 공개합니다. 직원들 앞에서 먹방하면 생기는 일'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 쯔양은 새 사무실을 공개하기에 앞서 회사 근처 식료품점에 들러 먹을거리를 한가득 구매했다. 이후 새롭게 자리를 잡은 사무실로 향해 직원들과 함께하는 일상을 소개했다.

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새 사무실 내부도 눈길을 끌었다. 음료수로 가득 채워진 냉장고부터 편집자들의 취향이 고스란히 담긴 각종 굿즈까지 아기자기한 공간이 시선을 모았다. 특히 피규어가 빼곡하게 진열된 장식장은 마치 피규어 박물관을 연상케 해 놀라움을 안겼다.

쯔양은 탕비실에 각종 음식을 가득 채워 넣은 뒤 직원들이 업무를 보고 있는 사무실에서 먹방을 펼쳤다. 직원들이 일하는 공간에서 거리낌 없이 먹방을 이어가는 모습이 눈길을 끌었다.

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앞서 쯔양은 지난 7월 3년간 함께 일해온 오랜 친구이자 매니저 오수빈의 퇴사 소식을 전한 바 있다. 당시 오수빈은 퇴사 이유를 두고 불화설이 불거지자 "사람들이 싸워서 나가는 걸로 오해하는데 절대 아니다"라며 "각자의 길을 걷기로 했다. 저도 이제 곧 30살이라 새로운 도전을 해보고 싶었다"고 설명했다.

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jyn2011@sportschosun.com