Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 이은형 강재준 부부의 아들이 말이 확 트인 모습으로 팬들도 안심시켰다.

26일 강재준 이은형의 유튜브 채널에서는 '현조가 말이 이렇게 늘었어요'라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개된 영상 속에는 지난 25일 이은형과 현조 군과 나눈 대화가 담겼다. 동화책을 읽어주던 이은형은 "바다 속에는 누가 있을까? 엄마가 얘기해볼게"라며 현조 군에게 대화를 이끌어냈다. 이에 현조 군은 "고래도 있고 배도 있고"라며 신나게 이야기했다.

Advertisement

새우 얘기를 꺼내자 현조 군은 "현조가 새우 먹었지. 그래서 배 아야(아팠다)"라며 유창하게 말을 했다. 이전보다 부쩍 늘어난 어휘력과 자연스러운 문장 구사에 팬들도 함께 감격했다. 특히 과거 현조 군의 언어 발달을 걱정하며 눈물까지 보였던 이은형의 마음을 알기에 더욱 뭉클함을 자아냈다.

한편, 지난 3월 이은형 강재준 부부는 유튜브 채널을 통해 아들 현조 군에 대한 걱정을 고백했다. 강재준은 "저희 현조가 말이 좀 느린 거 아니냐는 얘기가 많아서 걱정이 되는 부분도 있고 현조 개월 수에 비해서 발달 과정이 어떤가도 너무 궁금하다"며 육아 전문가를 만나 고민을 털어놨다.

Advertisement

이은형 역시 "우리를 잘 안 보는 느낌 때문에 걱정이 됐다. 호명이나 이런 건 너무 좋은데"라며 아들 걱정에 눈물까지 흘렸다고 밝혔다. 이에 전문가는 "사람보다 새롭고 내가 관심 있어하는 것에 관심이 더 많은 아이"라고 이은형을 안심시켰다. 이후 이은형 강재준 부부는 점차 말이 트이는 현조 군의 모습을 공개해 많은 응원을 받았다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com